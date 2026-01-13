Secciones
Se derrumbó el techo de un centro médico en Palermo y dejó al menos seis pacientes heridos

El colapso ocurrió en la sede del Centro Médico OSECAC, mientras el establecimiento atendía pacientes. Tres personas fueron asistidas en el lugar y otras tres trasladadas a distintos hospitales.

Un derrumbe ocurrido durante la mañana de este martes generó momentos de tensión en el barrio porteño de Palermo, luego de que colapsara parte del techo del Centro Médico OSECAC y dejara al menos seis pacientes heridos.

El incidente se produjo en la sede sanitaria ubicada en Medrano 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti. Según se informó, el derrumbe afectó al primer piso del edificio, donde se desprendió un cielorraso mientras el centro médico se encontraba en pleno funcionamiento y recibía pacientes.

De acuerdo con datos aportados por fuentes consultadas por Infobae, entre los heridos hay un hombre, dos mujeres y otras tres personas que requirieron atención médica a raíz del episodio.

Los equipos de emergencia precisaron que tres de los pacientes fueron asistidos en el lugar, mientras que los otros tres debieron ser trasladados al Hospital Durand, al Hospital Fernández y al Hospital Ramos Mejía para una evaluación más exhaustiva.

El operativo de emergencia desplegado fue de gran magnitud e incluyó la intervención de 22 móviles pertenecientes a distintas unidades de asistencia y rescate, sin necesidad de recurrir a medios aéreos. En el lugar trabajaron intensamente equipos del SAME y dotaciones de Bomberos de la Ciudad, con el apoyo del grupo K9, que colaboró en la búsqueda y localización de posibles personas afectadas entre los escombros.

Mientras continuaba la asistencia a los heridos, las autoridades avanzaban con la evaluación de la estructura del edificio y con las pericias necesarias para determinar las causas del colapso, al tiempo que se supervisaban las condiciones de seguridad en la zona para prevenir nuevos riesgos.

