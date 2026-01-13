Se derrumbó el techo de un centro médico en Palermo y dejó al menos seis pacientes heridos

El operativo de emergencia desplegado fue de gran magnitud e incluyó la intervención de 22 móviles pertenecientes a distintas unidades de asistencia y rescate, sin necesidad de recurrir a medios aéreos. En el lugar trabajaron intensamente equipos del SAME y dotaciones de Bomberos de la Ciudad, con el apoyo del grupo K9, que colaboró en la búsqueda y localización de posibles personas afectadas entre los escombros.