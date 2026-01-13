La CGT reactiva contactos y redefine su estrategia frente a la reforma laboral

Diálogo condicionado con el oficialismo

La confirmación de que no hubo invitación formal también se dio luego de declaraciones públicas de Patricia Bullrich en Mar del Plata. “Vamos a aceptar cambios, con la condición de que sea una ley para cambiar. Si no, nos quedamos con lo que hay. Los cambios no pueden trascender una línea en la que volvés a lo mismo. Estamos dispuestos a hablar con la CGT si vienen con una propuesta de cambios”, expresó la presidenta del bloque libertario.