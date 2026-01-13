Qué es un meteotsunami, el fenómeno que dejó un muerto y 30 heridos en la Costa Atlántica

El oleaje dejó una víctima fatal

A pesar de la rápida intervención de los guardavidas y de la Prefectura, una persona murió. Se trata de Yair Manno, un jinete de caballos argentino de endurance que residía en Francia, pero que había decidido vacacionar en el país junto con su novia francesa. La secuencia de la subida del nivel del mar y la estabilización del oleaje sucedió en no más de 20 minutos, según detallaron desde La Nación. En ese ínterin, el cuerpo de Manno fue rescatado y llevado de urgencia a un centro médico donde llegó sin signos vitales. En otros videos puede observarse a la gente escapando de la playa. Uno de ellos muestra el momento en que un equipo de salvavidas le aplica maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a una persona.