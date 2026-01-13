Qué es un meteotsunami, el fenómeno que dejó un muerto y 30 heridos en la Costa Atlántica

De repente, en la Costa Atlántica, el mar comenzó a avanzar sin permiso, llevándose a su paso bañistas, objetos personales y provocando que la playa se redujera a mínimos metros. Los turistas notaron algo extraño cuando las olas —que en algunas localidades alcanzaron los cinco metros— comenzaron a inundar las playas de Mar Chiquita y Santa Clara del Mar, causando la muerte de un joven de 29 años y dejando otros heridos.
A pocos kilómetros de Mar del Plata, en la zona de Mar Chiquita, Santa Clara y también en San Clemente, el día de sol radiante se transformó en un escenario de evacuados y víctimas fatales tras la inesperada llegada de un meteotsunami o marejada. Las olas viajaron hasta la orilla, sumergiendo a los turistas que incluso se encontraban en tierra, con una violencia que provocó numerosos heridos y un fallecimiento.
¿Qué es un meteotsunami y cómo ocurre?
El evento que se registró este lunes por la tarde y que tomó de imprevisto a miles de personas fue un meteotsunami. Se trata de una ola de gran tamaño que se forma exclusivamente por motivos atmosféricos; se diferencia de los famosos tsunamis porque estos últimos no son provocados por terremotos o movimientos sísmicos bajo el mar. Este fenómeno se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, como tormentas intensas, frentes fríos o fuertes vientos.
En los videos que se viralizaron de la jornada de ayer, puede observarse cómo el nivel del mar varía rápidamente, provocando una repentina suba hacia la orilla debido a la agitación del océano que genera que las olas se acumulen y empujen hacia la tierra. Los expertos advierten que, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunami sísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en riesgo a bañistas y pescadores. El fenómeno es más frecuente en el Mar Mediterráneo, el Golfo de México y algunas costas de Estados Unidos, pero puede presentarse en cualquier parte del mundo donde se den las condiciones atmosféricas y geográficas adecuadas.
Meteotsunami en Santa Clara del Mar. Un muertopic.twitter.com/rVDS1ikYhy— Fede Aikawa (@fedeaikawa) January 12, 2026
Según un testimonio recogido por La Nación de quienes presenciaron la escena, el agua del mar comenzó a retirarse de forma abrupta de la costa antes de que la inmensa ola apareciera “casi como una pared” y rompiera con fuerza, lo que obligó a los visitantes a desalojar la playa de inmediato.
Mar Chiquita, una de las más afectadas
Uno de los videos más impactantes fue tomado por una cámara de seguridad que apuntaba hacia la albufera de la llamada “laguna de Mar Chiquita”, una zona con forma de “c” en donde se concentró la mayor cantidad de heridos y se reportó la muerte de Yair Manno, un joven marplatense de 29 años.
En la grabación de un minuto y 43 segundos se puede ver la abrupta subida del nivel del mar. En el agua, decenas de bañistas disfrutaban refrescándose en un día a pleno sol y de relativa calma. Sin embargo, de un momento a otro, las olas comenzaron a intensificarse tras una breve retirada del mar.
La calma comenzó a ceder ante las olas que transcurrían sucesivamente sin descanso y con más violencia. Cuando los bañistas que se encontraban más alejados de la orilla intentaron escapar, el oleaje dificultó la salida y requirieron de socorristas para ponerse a salvo.
Otro video mostró el mismo instante, pero desde otro sector de Mar Chiquita. A raíz de las altas temperaturas y el bajo oleaje, los turistas se apiñaron en la orilla, lo que provocó que en el momento de la subida del nivel del mar —que en esta zona fue de hasta cinco metros— perdieran objetos personales y sufrieran algunas heridas al intentar ponerse a resguardo.
El oleaje dejó una víctima fatal
A pesar de la rápida intervención de los guardavidas y de la Prefectura, una persona murió. Se trata de Yair Manno, un jinete de caballos argentino de endurance que residía en Francia, pero que había decidido vacacionar en el país junto con su novia francesa. La secuencia de la subida del nivel del mar y la estabilización del oleaje sucedió en no más de 20 minutos, según detallaron desde La Nación. En ese ínterin, el cuerpo de Manno fue rescatado y llevado de urgencia a un centro médico donde llegó sin signos vitales. En otros videos puede observarse a la gente escapando de la playa. Uno de ellos muestra el momento en que un equipo de salvavidas le aplica maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a una persona.