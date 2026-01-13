Globo de Oro: un retrato elocuente del cine actual

El peso de “Una batalla trás otra” se extendió al terreno actoral con el premio a mejor actriz de reparto para Teyana Taylor, cuyo trabajo fue celebrado por aportar densidad emocional a una película marcada por el exceso y la energía constante. Sin embargo, en la categoría de mejor actor en comedia o musical, el reconocimiento no fue para el film de Anderson: el Globo de Oro quedó en manos de Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, una actuación que confirmó la capacidad del actor para transitar el registro cómico sin abandonar la complejidad psicológica de sus personajes.