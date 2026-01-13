Globo de Oro: las historias más complejas e incómodas están en TV

Dos caras

La comedia, por su parte, mostró dos caras complementarias del género. “The Studio” se quedó con el premio a mejor serie de comedia o musical, proponiendo una sátira feroz y autorreferencial sobre Hollywood y sus mecanismos de poder, vanidad y supervivencia. Seth Rogen, además, fue premiado como mejor actor en comedia, cerrando un círculo en el que la industria se ríe de sí misma sin perder filo crítico. En contraste, Jean Smart volvió a imponerse como mejor actriz en comedia por “Hacks”, una serie que, temporada tras temporada, demuestra que el humor puede ser también una herramienta para hablar del paso del tiempo, la vigencia artística y las relaciones de poder entre generaciones.