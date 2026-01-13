El Banco Central hilvana la sexta compra consecutiva de dólares

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), todo indica que el Tesoro habría vuelto a comprar dólares por fuera del Mercado Libre de Cambios. Hace una semana, en la antesala del pago de capital e intereses de Globales y Bonares del viernes pasado, se observó una adquisición significativa de divisas. Ese día, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro aumentaron en U$S 2.308 millones, mientras que los depósitos en pesos cayeron por el equivalente a U$S 2.319 millones. La magnitud de la operación, la caída de ese día en el tipo de cambio oficial (-0,5%) y la relativa estabilidad de la base monetaria (+$ 484.000 millones el miércoles 7) sugieren que estas compras se habrían realizado directamente al BCRA, que fueron posibles por el fondeo previo de las cuentas en pesos del Tesoro, describe PPI. Tras esta operación, los depósitos en dólares del Tesoro en el Central ascendieron transitoriamente a U$S 4.518 millones, mientras que los depósitos en pesos descendieron a $ 3,13 billones, en la antesala de la licitación de mañana en la que vencen $ 8,8 billones en manos privadas (92% del total), puntualiza. En ese llamado, la Secretaría de Finanzas buscará renovar los vencimientos de deuda por aproximadamente $ 9,6 billones. La atención se centrará en la confianza que deposite el mercado en la administración central, de cara a que pueda conseguir un rollover favorable.