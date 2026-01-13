Secciones
El Banco Central hilvana la sexta compra consecutiva de dólares

Hasta ahora, la entidad acumula U$S 273 millones.

Santiago Bausili, director del Banco Central. Santiago Bausili, director del Banco Central.
Hace 1 Hs

El Banco Central (BCRA) hilvanó la sexta compra de divisas consecutiva y acumula U$S 273 millones desde el 5 de este mes, cuando puso en marcha el plan para acumular reservas internacionales. En su reporte diario provisorio, la entidad que preside Santiago Bausili informó que adquirió U$S 55 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Al mismo tiempo, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó U$S 372 millones y cerró la jornada en U$S 44.768 millones. Esto se explica, en buena parte, por la suba del valor de ciertos activos, con el oro como principal protagonista tras avanzar 2,7% en la jornada y alcanzar un máximo histórico de U$S 4.622 por onza.

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), todo indica que el Tesoro habría vuelto a comprar dólares por fuera del Mercado Libre de Cambios. Hace una semana, en la antesala del pago de capital e intereses de Globales y Bonares del viernes pasado, se observó una adquisición significativa de divisas. Ese día, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro aumentaron en U$S 2.308 millones, mientras que los depósitos en pesos cayeron por el equivalente a U$S 2.319 millones. La magnitud de la operación, la caída de ese día en el tipo de cambio oficial (-0,5%) y la relativa estabilidad de la base monetaria (+$ 484.000 millones el miércoles 7) sugieren que estas compras se habrían realizado directamente al BCRA, que fueron posibles por el fondeo previo de las cuentas en pesos del Tesoro, describe PPI. Tras esta operación, los depósitos en dólares del Tesoro en el Central ascendieron transitoriamente a U$S 4.518 millones, mientras que los depósitos en pesos descendieron a $ 3,13 billones, en la antesala de la licitación de mañana en la que vencen $ 8,8 billones en manos privadas (92% del total), puntualiza. En ese llamado, la Secretaría de Finanzas buscará renovar los vencimientos de deuda por aproximadamente $ 9,6 billones. La atención se centrará en la confianza que deposite el mercado en la administración central, de cara a que pueda conseguir un rollover favorable.

Según PPI, los U$S 273 millones adquiridos por el BCRA en lo que va de enero superan holgadamente el target autoimpuesto del 5% del volumen diario operado y representan una señal positiva en términos de acumulación de reservas. “No obstante, hay un detalle que no debemos perder de vista: la entidad compra dólar spot, en buena medida, porque a la par ofrece cobertura al sector privado”, subraya.

La proyección oficial estima que las compras de divisas podrían ubicarse entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. Según lo detallado por Bausili, la velocidad con la que se incrementen las reservas dependerá de la demanda de dinero y de la liquidez disponible en el mercado de cambios durante el año.

Bajo este escenario, el dólar mayorista sigue planchado entre los $ 1.460/$ 1.470 mientras el organismo monetario sigue avanzando diariamente con las compras de divisas, y los operadores buscan dilucidar el rol del Tesoro en el mercado cambiario durante esta nueva etapa, indica el economista Gustavo Ber. Más allá de que el objetivo de compras del BCRA resulta muy bienvenido, y se ansía que resulte sustentable, se espera conocer mayores precisiones sobre el programa financiero y la dinámica del sector externo, advierte el analista del mercado.

