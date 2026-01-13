Venezuela sostiene que liberó a más de 100 presos políticos

“Nos cuentan otros familiares que los llevan a un lugar cerca del Rodeo, les piden que se quiten el uniforme, les dan ropa de calle y hasta les ponen perfume”, dijo a AFP Daniela Camacho. Su esposo, José Daniel Mendoza, fue detenido hace dos años y medio y su padre, Manuel Mendoza, estaba también allí. Ella viaja seis horas desde el estado Yaracuy para verlo por 20 minutos una vez a la semana. El domingo fue día de visita. Los familiares mantuvieron el mismo protocolo que cumplieron por años. Llevaron productos higiénicos, ingresaron a la prisión encapuchados y luego vieron a su ser querido preso a través de un vidrio.