Venezuela sostiene que liberó a más de 100 presos políticos

CARACAS, Venezuela.- El anuncio del gobierno de Venezuela, acerca de la excarcelación de 116 presos políticos ha generado expectativas en las familias de los cautivos, entre ellos, los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani. El proceso de liberaciones fue anunciado tras la captura de Nicolás Maduro en un bombardeo de Estados Unidos.
La ONG Foro Penal confirmó ayer que el ciudadano argentino israelí Yacoov Harari, de 72 años, es uno de los liberados. Harari, detenido desde 2024, fue excarcelado junto con dos ciudadanos italianos y un hispano-venezolano.
Desde ese ataque del 3 de enero, el mandatario estadounidense Donald Trump asegura que está a cargo del país. El domingo dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro, la presidente interina Delcy Rodríguez, y deslizó su intención de reunirse con ella. Poco después, publicó en su red social una imagen de él mismo en la que se lo nombra “Presidente Interino de Venezuela”.
Gallo y Giuliani figuran entre los pocos ciudadanos argentinos encarcelados en Venezuela en lo que organizaciones de derechos humanos y políticos argentinos denuncian como detenciones arbitrarias. Ambos casos adquirieron visibilidad a fines de 2025 e inicios de 2026 en el marco de tensiones bilaterales entre Buenos Aires y Caracas.
El ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado de 116 excarcelaciones, aunque el número reportado por la ONG especializada Foro Penal es de 40. Sube a 48 si se incluye a partidos opositores y otras ONG.
Ha sido un proceso lento y agónico desde el primer anuncio, el jueves pasado. Los familiares se agolpan frente al Helicoide en Caracas y el Rodeo I, a las afueras de la capital, con la esperanza de ver a su preso salir en libertad.
Foro Penal anunció en la madrugada que 15 presos de esa cárcel fueron excarcelados, pero no salieron por la puerta principal. Familiares dicen que los trasladan a la sede del servicio de contrainteligencia en Caracas para su liberación.
“Nos cuentan otros familiares que los llevan a un lugar cerca del Rodeo, les piden que se quiten el uniforme, les dan ropa de calle y hasta les ponen perfume”, dijo a AFP Daniela Camacho. Su esposo, José Daniel Mendoza, fue detenido hace dos años y medio y su padre, Manuel Mendoza, estaba también allí. Ella viaja seis horas desde el estado Yaracuy para verlo por 20 minutos una vez a la semana. El domingo fue día de visita. Los familiares mantuvieron el mismo protocolo que cumplieron por años. Llevaron productos higiénicos, ingresaron a la prisión encapuchados y luego vieron a su ser querido preso a través de un vidrio.
Visita al Papa
El papa León XIV recibió ayer a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La audiencia privada se conoció en un breve comunicado del Vaticano, que incluía la lista de personas recibidas por el Papa durante la mañana. “Está más cerca la derrota del mal” en Venezuela, le dijo Machado al Papa, según un comunicado de su despacho.
Machado estuvo más de un año en la clandestinidad en Venezuela, de donde salió en una operación hollywoodense para recibir el Nobel en Oslo.
Denunció siempre que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio de 2024 y que Edmundo González Urrutia era el ganador. Sin embargo, Trump descartó que entregará el control de Venezuela a la oposición.