Donald Trump se autodenominó "presidente de Venezuela" y Delcy Rodríguez salió al cruce

La dirigente chavista reafirmó la soberanía del país luego de que el mandatario estadounidense difundiera una imagen manipulada que lo presentaba como presidente venezolano desde enero de 2026.

Hace 3 Hs

Donald Trump generó polémica al compartir una imagen retocada en su cuenta de Truth Social en la que se afirmaba que uno de sus cargos era el de presidente de Venezuela. La publicación simulaba ser una captura de pantalla de la biografía del mandatario en Wikipedia, donde se lo describía como “presidente activo de Venezuela” desde enero de 2026.

Ante la viralización de la imagen, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, debió salir a aclarar este lunes que es ella quien se encuentra al frente del Poder Ejecutivo del país.

La respuesta de Delcy Rodríguez 

Durante una transmisión del canal de la Televisión Pública venezolana, la funcionaria rechazó la versión difundida en redes sociales y reafirmó la autoridad del actual gobierno, aunque sin mencionar de manera directa al mandatario estadounidense.

"Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela", sostuvo Rodríguez.

En ese marco, Rodríguez remarcó que en Venezuela existe una presidenta encargada y volvió a referirse a la situación del exmandatario Nicolás Maduro, a quien calificó como “rehén”. Según afirmó, Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense junto con su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Por último, la presidenta interina aseguró que el país continuará avanzando en su política exterior bajo los principios del derecho internacional. "Avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela", cerró.

