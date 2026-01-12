Cabello dijo que la reapertura de embajadas con EEUU busca proteger a Nicolás Maduro

Durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV, el ministro sostuvo: "Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos".