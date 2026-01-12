Cabello dijo que la reapertura de embajadas con EEUU busca proteger a Nicolás Maduro

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que la eventual reapertura de las embajadas de Venezuela y Estados Unidos responde a la necesidad de contar con representación diplomática para brindar protección a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York y son juzgados por narcoterrorismo.
Durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV, el ministro sostuvo: "Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos".
Explicó que actualmente Venezuela no cuenta con funcionarios diplomáticos en territorio estadounidense que puedan asistir al mandatario y a su esposa, más allá del trabajo de los abogados defensores. En ese sentido, consideró que la reapertura de las sedes diplomáticas permitirá que ambos tengan representación ante la Justicia.
Según indicó el dirigente chavista, el objetivo central es poder velar por la "salud y el estado" de Maduro y de Flores, al tiempo que se continúa avanzando en la recomposición de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos.