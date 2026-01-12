"No estoy imputado": Claudio "Chiqui" Tapia habló en Mar del Plata sobre las denuncias contra la AFA

El dirigente destacó que, desde la obtención del Mundial en Qatar 2022, el afecto del público se multiplicó. Algunos le agradecen por el título, otros por haber sostenido a Lionel Scaloni como entrenador, y no faltan los que piden más. “Vamos por la cuarta”, le gritan. Tapia sonríe y responde con paciencia, aunque admite que el trajín físico se siente. “Me duelen las piernas de tanto pararme y sentarme para las fotos”, admitió.