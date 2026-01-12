El dólar oficial arrancó la semana estable y el "blue" finalizó a $1.505

El informe, que condensa las proyecciones de 44 participantes (entre consultoras, bancos y centros de investigación), arroja un dato clave para el bolsillo y la planificación financiera: el tipo de cambio oficial esperado para fines de enero es de $1.484. Esta cifra implicaría un alza mensual del 2,5%, alineada con el ajuste previsto para el techo de la banda cambiaria.