"Emperador Decano": la historia detrás de las fotos del brasileño Adriano con la camiseta de Atlético Tucumán

Todo surgió gracias a Bruno Giri. El tucumano se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro junto a sus hijos, y su plan funcionó a la perfección. "Tengo una amistad con el gerente de un bar al que Adriano asiste regularmente", explica. "Tenía todo preparado para hacerle ese regalo, y justo el día antes de tener que volver a Tucumán mi amigo nos llamó avisando que el 'Emperador' estaba en el bar", añade. Aunque estaban un poco lejos, decidieron cruzar la ciudad para tratar de hablar con el exgoleador.