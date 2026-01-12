"Emperador Decano": la historia detrás de las fotos del brasileño Adriano con la camiseta de Atlético Tucumán
El exjugador del "Scratch" posó con la remera del "Gigante del Norte" y no tardó en hacerse viral. Bruno Giri, el socio que le hizo el regalo, contó cómo fue el encuentro con el ídolo carioca.
En la última década, el hincha de Atlético Tucumán se acostumbró a ver su camiseta en lugares muy lejanos: Quito, Cartagena, Sao Paulo y Porto Alegre son solo algunos de los destinos donde la celeste y blanca estuvo presente. Pero algo realmente impensado fue lo que sucedió en las últimas horas: un astro de talla mundial subiendo fotos a sus redes sociales con la casaca del "Decano".
Adriano, el "Emperador", figura de Inter de Milán, Fiorentina, Roma, mundialista en 2006 y campeón de América y de la Copa Confederaciones con la selección brasileña, se hizo viral en las redes sociales por posar con los colores de 25 de Mayo y Chile.
Todo surgió gracias a Bruno Giri. El tucumano se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro junto a sus hijos, y su plan funcionó a la perfección. "Tengo una amistad con el gerente de un bar al que Adriano asiste regularmente", explica. "Tenía todo preparado para hacerle ese regalo, y justo el día antes de tener que volver a Tucumán mi amigo nos llamó avisando que el 'Emperador' estaba en el bar", añade. Aunque estaban un poco lejos, decidieron cruzar la ciudad para tratar de hablar con el exgoleador.
"Cuando llegamos, lo vimos en una mesa con otras tres personas. Estaban jugando al dominó", recuerda, entre risas. "Nos acercamos y nos recibió con la mejor onda del mundo. Pensamos que tal vez podíamos molestarlo, pero se quedó charlando, sus amigos le sacaban fotos junto a mis hijos, todos nos aplaudían", detalla. "Él es una persona muy querida en su ciudad; con nosotros demostró porqué, tiene una humildad tremenda, nos hizo sentir muy bien", afirma sobre el crack que vive en Vila Cruzeiro, un barrio popular que define a quien en Brasil llaman el "Emperador del Pueblo".
La anécdota no termina ahí. Según Giri, la idea era solo darle el regalo y sacarse algunas fotos, pero la leyenda del fútbol brasileño tomó la iniciativa, se sacó la remera que tenía y se puso la de Atlético. "No lo podíamos creer, realmente estaba muy contento con el regalo", remarca el hincha.
Para mejor, ayer por la noche el propio Adriano subió una historia a su Instagram personal, donde se lo puede ver usando el manto "decano".
Con su iniciativa, un simple socio demostró, una vez más, que en el mundo del fútbol no existen fronteras ni imposibles.