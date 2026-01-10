Adrián Sánchez, a un paso de dejar Atlético Tucumán para convertirse en refuerzo de otro club de Primera

La salida de Adrián Sánchez de Atlético Tucumán parece cuestión de horas. Según pudo saber LA GACETA, este sábado por la tarde las dirigencias del “Decano” y de Belgrano terminarían de cerrar el acuerdo para que el mediocampista continúe su carrera en el club cordobés.
El volante de 26 años, que llegó a Atlético en 2023 y con el paso del tiempo se consolidó como una de las piezas más estables del mediocampo, está muy cerca de viajar a Córdoba para sumarse al “Pirata”. La operación no se realizaría a préstamo y se trata de una venta cercana al 80% del pase, en una negociación que ambas partes consideran avanzada.
Desde los dos clubes coinciden en el diagnóstico: el entendimiento está próximo. “Está cerca”, admitieron fuentes de Belgrano y de Atlético a este medio, en una señal de que el desenlace podría darse en las próximas horas.
La posible transferencia marca un giro importante para Sánchez, que hasta hace pocas semanas aparecía como uno de los nombres llamados a sostener el nuevo ciclo del equipo tucumano. En una entrevista con LA GACETA, el mediocampista había dejado en claro su compromiso con el club, aunque sin cerrar la puerta a una salida si aparecía una propuesta conveniente.
“Me dijeron que hay intereses de otros clubes, pero mientras esté en Atlético voy a dar el máximo por esta institución”, había expresado entonces. También había remarcado la necesidad de aprovechar la pretemporada para elevar la vara del equipo y dejar atrás los arranques irregulares de los últimos torneos.
En aquel diálogo, Sánchez se mostraba involucrado en el proceso de reconstrucción del plantel, destacando el valor de la promoción de juveniles y asumiendo un rol de referencia dentro del grupo. Incluso, tras la salida de Guillermo “Bebe” Acosta, había reconocido que el mediocampo quedaba ante un nuevo escenario, con responsabilidades renovadas.
Ese contexto es el que hoy cambia. La chance de sumarse a Belgrano representa para el jugador un nuevo desafío deportivo, mientras que para Atlético implica desprenderse de uno de los futbolistas que había logrado continuidad, rendimiento y liderazgo dentro del vestuario.
Si no surgen imprevistos, el acuerdo se cerrará en las próximas horas y Sánchez dejará oficialmente el club donde disputó tres temporadas, se ganó un lugar entre los titulares y construyó una relación sólida con el hincha. En Córdoba lo esperan para iniciar una nueva etapa; en Tucumán, su salida obliga a reacomodar piezas en un mediocampo que ya venía en proceso de renovación.