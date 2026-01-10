Adrián Sánchez, a un paso de dejar Atlético Tucumán para convertirse en refuerzo de otro club de Primera

El volante de 26 años, que llegó a Atlético en 2023 y con el paso del tiempo se consolidó como una de las piezas más estables del mediocampo, está muy cerca de viajar a Córdoba para sumarse al “Pirata”. La operación no se realizaría a préstamo y se trata de una venta cercana al 80% del pase, en una negociación que ambas partes consideran avanzada.