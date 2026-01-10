Secciones
DeportesFútbol

Adrián Sánchez, a un paso de dejar Atlético Tucumán para convertirse en refuerzo de otro club de Primera

El mediocampista de 26 años está muy cerca de cerrar su llegada a Belgrano, en una operación que se definiría en las próximas horas y que marcaría el final de su etapa en el “Decano”.

CAMBIO DE RUMBO. Adrián Sánchez está a detalles de convertirse en nuevo jugador de Belgrano tras consolidarse como una de las piezas más regulares del mediocampo de Atlético Tucumán. CAMBIO DE RUMBO. Adrián Sánchez está a detalles de convertirse en nuevo jugador de Belgrano tras consolidarse como una de las piezas más regulares del mediocampo de Atlético Tucumán. Archivo LA GACETA
Hace 2 Hs

La salida de Adrián Sánchez de Atlético Tucumán parece cuestión de horas. Según pudo saber LA GACETA, este sábado por la tarde las dirigencias del “Decano” y de Belgrano terminarían de cerrar el acuerdo para que el mediocampista continúe su carrera en el club cordobés.

El volante de 26 años, que llegó a Atlético en 2023 y con el paso del tiempo se consolidó como una de las piezas más estables del mediocampo, está muy cerca de viajar a Córdoba para sumarse al “Pirata”. La operación no se realizaría a préstamo y se trata de una venta cercana al 80% del pase, en una negociación que ambas partes consideran avanzada.

Desde los dos clubes coinciden en el diagnóstico: el entendimiento está próximo. “Está cerca”, admitieron fuentes de Belgrano y de Atlético a este medio, en una señal de que el desenlace podría darse en las próximas horas.

La posible transferencia marca un giro importante para Sánchez, que hasta hace pocas semanas aparecía como uno de los nombres llamados a sostener el nuevo ciclo del equipo tucumano. En una entrevista con LA GACETA, el mediocampista había dejado en claro su compromiso con el club, aunque sin cerrar la puerta a una salida si aparecía una propuesta conveniente.

“Me dijeron que hay intereses de otros clubes, pero mientras esté en Atlético voy a dar el máximo por esta institución”, había expresado entonces. También había remarcado la necesidad de aprovechar la pretemporada para elevar la vara del equipo y dejar atrás los arranques irregulares de los últimos torneos.

En aquel diálogo, Sánchez se mostraba involucrado en el proceso de reconstrucción del plantel, destacando el valor de la promoción de juveniles y asumiendo un rol de referencia dentro del grupo. Incluso, tras la salida de Guillermo “Bebe” Acosta, había reconocido que el mediocampo quedaba ante un nuevo escenario, con responsabilidades renovadas.

Ese contexto es el que hoy cambia. La chance de sumarse a Belgrano representa para el jugador un nuevo desafío deportivo, mientras que para Atlético implica desprenderse de uno de los futbolistas que había logrado continuidad, rendimiento y liderazgo dentro del vestuario.

Si no surgen imprevistos, el acuerdo se cerrará en las próximas horas y Sánchez dejará oficialmente el club donde disputó tres temporadas, se ganó un lugar entre los titulares y construyó una relación sólida con el hincha. En Córdoba lo esperan para iniciar una nueva etapa; en Tucumán, su salida obliga a reacomodar piezas en un mediocampo que ya venía en proceso de renovación.

Temas TucumánCórdobaClub Atlético BelgranoAdrián SánchezLiga Profesional de FútbolClub Atlético TucumánAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
LA GACETA entregó el calendario 2026 de Atlético Tucumán

LA GACETA entregó el calendario 2026 de Atlético Tucumán

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: Busco mi plato de comida
4

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: "Busco mi plato de comida"

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
5

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
6

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Más Noticias
Atlético Tucumán confirmó la lista de convocados para viajar a Uruguay con una baja importante

Atlético Tucumán confirmó la lista de convocados para viajar a Uruguay con una baja importante

“Este club siempre pelea arriba”: Elías López habló de San Martín y su pase frustrado en 2024

“Este club siempre pelea arriba”: Elías López habló de San Martín y su pase frustrado en 2024

El milagro de Dios Villa y una hazaña inolvidable: el día que Atlético venció por primera vez a Boca

El milagro de "Dios" Villa y una hazaña inolvidable: el día que Atlético venció por primera vez a Boca

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: Busco mi plato de comida

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: "Busco mi plato de comida"

Teto Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Comentarios