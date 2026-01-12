Secciones
Cine argentino en España: Madrid abre una convocatoria para cortometrajes

España abre una puerta al cine argentino con una nueva convocatoria de cortos nacionales. Podrán postularse hasta marzo de 2026.

AL CIRCUITO EUROPEO. El certamen se enmarca en el Madrid Film Awards y busca impulsar el talento audiovisual argentino en el exterior. / MADFA AL CIRCUITO EUROPEO. El certamen se enmarca en el Madrid Film Awards y busca impulsar el talento audiovisual argentino en el exterior. / MADFA
Hace 4 Hs

Filmar en Argentina y lograr que una obra cruce fronteras no siempre es sencillo. Por eso, cada convocatoria internacional se vuelve una oportunidad estratégica para quienes buscan visibilidad y crecimiento profesional. En ese marco, España abrió oficialmente la inscripción al Premio Roberto Ercolano, una distinción destinada exclusivamente a cineastas argentinos, en el contexto del Madrid Film Awards (MADFA).

La convocatoria está dirigida a cortometrajes y es totalmente gratuita. Permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de 2026 y corresponde a una categoría especial fuera de la competencia internacional, creada en 2021 junto al Colegio Mayor Argentino de Madrid. Se trata de un reconocimiento independiente, pensado para promover e incentivar a realizadores del país y acompañarlos en su proyección exterior.

El cronograma prevé que los resultados preliminares se conozcan a mediados de marzo y que los nominados finales se anuncien durante abril de 2026. Tanto los seleccionados como el ganador podrán cargar el reconocimiento en IMDb, un valor agregado clave para la circulación internacional de sus obras y el fortalecimiento del perfil profesional.

Quién es Roberto I. Ercolano

El premio lleva el nombre de Roberto I. Ercolano, director del festival y responsable de evaluar personalmente todos los proyectos postulados. Cineasta ítalo-argentino, Ercolano cuenta con una extensa trayectoria internacional: se formó con figuras como David Lynch y Martin Scorsese, fue jurado de festivales calificadores de los Premios Oscar y recibió más de 190 premios internacionales por sus obras en más de 30 países.

Uno de los principales atractivos del certamen es el respaldo concreto a los seleccionados. Los cinco cortometrajes nominados recibirán hospedaje y pensión completa durante los días del evento y la jornada previa, en el Colegio Mayor Argentino de Madrid, mientras que el ganador será distinguido con la estatuilla MADFA, entregada en la ceremonia oficial en el Palacio de la Prensa, sobre la Gran Vía.

A lo largo de sus ediciones, el Premio Roberto Ercolano se consolidó como una plataforma de impulso real para el cine argentino y un puente con festivales de Europa, Estados Unidos y otros continentes. Toda la información detallada sobre requisitos y postulación está disponible en el sitio oficial del certamen, en madfa.es/premio-ercolalo, para quienes buscan dar el salto al escenario internacional con sus cortometrajes.

Comentarios