“Boca es diferente a todo”: Ander Herrera comparó la exigencia "xeneize" con la de Manchester United y PSG

Pero esa misma exigencia fue la que, en algún momento, lo hizo dudar de su continuidad. Durante un reciente receso familiar en España, el mediocampista llegó a evaluar el retiro debido al desgaste físico y mental de la última campaña. Sin embargo, la distancia le sirvió para comprender que su pasión por el fútbol y la rutina diaria en el predio de Ezeiza seguían intactas. Herrera confesó que, a los pocos días de estar lejos, comenzó a extrañar la mística del club. “Sentí que necesitaba un tiempo para pensar en casa con mi gente y mis amigos. A los tres o cuatro días ya estaba echando de menos esto y estaba extrañando el día a día, al predio, a mis compañeros. Amo el fútbol, lo disfruto mucho", concluyó.