“Boca es diferente a todo”: Ander Herrera comparó la exigencia "xeneize" con la de Manchester United y PSG

Tras sellar su continuidad en el club de la Ribera, el mediocampista español analizó las marcadas diferencias entre la pasión argentina y la realidad de los gigantes europeos donde le tocó jugar.

Hace 1 Hs

La renovación de Ander Herrera con Boca Juniors para la temporada 2026 se confirmó hace algunas semanas. A sus 36 años, el volante decidió extender su estadía en Argentina a pesar de que su nuevo vínculo es bajo la modalidad de contrato por productividad y tiene una sensible reducción económica. En este nuevo ciclo, el futbolista nacido en Bilbao se propone dejar atrás las lesiones que condicionaron su 2025 para enfocarse plenamente en el máximo sueño de la institución: la Copa Libertadores.

Al momento de explicar qué lo retiene en Sudamérica tras haber vestido las camisetas de potencias como el Manchester United y el París Saint-Germain, Herrera fue tajante respecto a la singularidad del mundo xeneize. El español señaló que, si bien en Europa la estructura y el profesionalismo son de élite, la intensidad que se vive en el equipo azul y oro no tiene comparación. “Boca es diferente a todo tanto para lo bueno como para lo malo”, aseguró. “La pasión, la alegría, el cariño, el amor que te da el hincha es único, pero igual es la exigencia. Las derrotas acá en Boca duelen más”, añadió. Además, subrayó que las críticas en el mundo "xeneize" alcanzan niveles de "ferocidad" que no conoció en Mánchester ni en París.

Pero esa misma exigencia fue la que, en algún momento, lo hizo dudar de su continuidad. Durante un reciente receso familiar en España, el mediocampista llegó a evaluar el retiro debido al desgaste físico y mental de la última campaña. Sin embargo, la distancia le sirvió para comprender que su pasión por el fútbol y la rutina diaria en el predio de Ezeiza seguían intactas. Herrera confesó que, a los pocos días de estar lejos, comenzó a extrañar la mística del club. “Sentí que necesitaba un tiempo para pensar en casa con mi gente y mis amigos. A los tres o cuatro días ya estaba echando de menos esto y estaba extrañando el día a día, al predio, a mis compañeros. Amo el fútbol, lo disfruto mucho", concluyó.

El gran objetivo para este 2026 es coronar su trayectoria con un título en Argentina, algo que logró en casi todas sus etapas previas a excepción de su club de origen. El volante entiende que ser campeón con Boca representaría un hito inigualable en su carrera, una suerte de regalo de la vida que se toma con la mayor responsabilidad. 

