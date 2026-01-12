Todo sobre la Serenata a Cafayate: cartelera completa de artistas y precios de las entradas

Precio de las entradas para la Serenata a Cafayate

La organización dividió las entradas y se ofrecen tickets con precios diferenciados según la ubicación y el día. El jueves 26, la entrada popular tendrá un costo de $40.000; la platea, $50.000 y la preferencial, $70.000. El viernes 27, la popular estará a $45.000; la platea a $50.000 y la preferencial a $70.000. Para cerrar, el sábado 28, la popular tendrá un valor de $50.000; la platea, $70.000 y la preferencial, $90.000. Los residentes de Cafayate podrán acceder a los tickets a un menor costo: $35.000 el jueves, $40.000 el viernes y $50.000 el sábado.