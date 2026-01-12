Todo sobre la Serenata a Cafayate: cartelera completa de artistas y precios de las entradas
La Bodega Encantada vibrará con una cartelera de lujo que incluye al "Chaqueño" Palavecino, Los Nocheros y Jorge Rojas. Conocé el cronograma completo de artistas y el precio de las entradas para la edición 2026.
La localidad salteña de Cafayate se prepara para recibir a cientos de visitantes y disfrutar de una noche de fiesta, música y danzas. La Serenata a Cafayate ya tiene su fecha marcada en el calendario y la agenda invita a hacerse con las entradas lo más pronto posible. El festival llegará para cerrar las vacaciones en la previa del inicio del ciclo escolar el último fin de semana de febrero.
Desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de febrero, decenas de artistas pasarán por el escenario de la Bodega Encantada en la calle Nuestra Señora del Rosario, entre Colón y Chacabuco, Cafayate. Las tres noches se presentarán los ganadores de la Pre-Serenata y la Niña de la Serenata 2026.
Cartelera de la Serenata a Cafayate
Artistas consagrados, nuevas voces, ballets y tradición se unirán para brillar en el escenario al ritmo del folclore. El jueves 26, abrirán los espectáculos Los Nocheros, Jorge Rojas, Ahyre y Sergio Galleguillo, los artistas más convocantes de la jornada. Se presentarán también Jacinta Condorí, Luceros del Alba, Dionisíacos, Daniel D’Amico, El Tolombeño, Raúl Rogelio Guantay y los ballets Sol Calchaquí y El Algarrobal.
El segundo día será el favorito de los amantes de las voces del folclore, porque será la noche del “Indio” Lucio Rojas, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Dalmiro Cuéllar. También darán sus shows Carafea, Atemporal, Iván Ruiz, Santiago Cueto, Angelo Aranda, Lautaro D’Amico, Lorena Carpanchay y Ecos de mi tierra. Se presentarán los ballets Rescatando mis raíces y Almafuerte.
La última noche, el sábado 28, será el gran cierre con un espectáculo que incluirá al “Chaqueño” Palavecino, Las Voces de Orán, Los Tekis y Canto 4. Además, estarán Alma Carpera, Franco Barrionuevo, Canto del Alma, Adriana Rojas, Mañeros, Marcela Ceballos, Los de Cafayate, Ezequiel Chaves, Las Voces del Yaco y Copleros de Río Seco. Se presentarán también los ballets Horizontes y Pueblo Mío.
Precio de las entradas para la Serenata a Cafayate
La organización dividió las entradas y se ofrecen tickets con precios diferenciados según la ubicación y el día. El jueves 26, la entrada popular tendrá un costo de $40.000; la platea, $50.000 y la preferencial, $70.000. El viernes 27, la popular estará a $45.000; la platea a $50.000 y la preferencial a $70.000. Para cerrar, el sábado 28, la popular tendrá un valor de $50.000; la platea, $70.000 y la preferencial, $90.000. Los residentes de Cafayate podrán acceder a los tickets a un menor costo: $35.000 el jueves, $40.000 el viernes y $50.000 el sábado.