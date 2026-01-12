Con un llamativo video, Javier Milei lanzó sus redes oficiales en inglés

Según se informó, la iniciativa se inscribe en el intento del Gobierno de fortalecer un perfil global propio, con un relato alineado a su agenda ideológica y sin intermediaciones. El estreno de los nuevos perfiles fue acompañado por un mensaje en video en el que el mandatario invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas en inglés y anticipó que los contenidos estarán vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Ejecutivo y la visión de la Argentina en el escenario global.