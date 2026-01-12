Con un llamativo video, Javier Milei lanzó sus redes oficiales en inglés

Para ampliar el alcance internacional de su mensaje y consolidar una estrategia de comunicación directa con públicos fuera de la Argentina, el presidente Javier Milei lanzó este lunes sus cuentas oficiales en inglés en las principales plataformas digitales.
Según se informó, la iniciativa se inscribe en el intento del Gobierno de fortalecer un perfil global propio, con un relato alineado a su agenda ideológica y sin intermediaciones. El estreno de los nuevos perfiles fue acompañado por un mensaje en video en el que el mandatario invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas en inglés y anticipó que los contenidos estarán vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Ejecutivo y la visión de la Argentina en el escenario global.
Desde el oficialismo señalan que se trata de un paso más en el proceso de internacionalización del discurso presidencial, una línea que Milei ya venía desarrollando antes de asumir, pero que se profundizó durante su gestión. El objetivo es comunicar de primera mano, en un idioma clave, las políticas económicas y el rumbo general del Gobierno.
LOS INVITO A SEGUIR MIS REDES OFICIALES EN INGLÉS— Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026
VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!
I invite you to follow my official social media accounts in English.
Long live freedom, damn it…!!! https://t.co/Nw4SYp8dcj
Las nuevas cuentas ya se encuentran activas en Instagram, YouTube, X, TikTok y Facebook, y forman parte de una estrategia coordinada para unificar el mensaje en distintas plataformas. En la Casa Rosada destacan que el lanzamiento responde al creciente interés externo por el proceso político y económico que atraviesa la Argentina.
La decisión fue consensuada en los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del realizador audiovisual del oficialismo, Santiago Oría, quienes vienen coordinando la estrategia comunicacional del Presidente.