Secciones
Política

Con un llamativo video, Javier Milei lanzó sus redes oficiales en inglés

El Presidente habilitó perfiles en las principales plataformas digitales para comunicar de manera directa su agenda y las reformas del Gobierno a audiencias fuera del país.

IMAGEN TOMADA DE X IMAGEN TOMADA DE X
Hace 2 Hs

Para ampliar el alcance internacional de su mensaje y consolidar una estrategia de comunicación directa con públicos fuera de la Argentina, el presidente Javier Milei lanzó este lunes sus cuentas oficiales en inglés en las principales plataformas digitales.

Según se informó, la iniciativa se inscribe en el intento del Gobierno de fortalecer un perfil global propio, con un relato alineado a su agenda ideológica y sin intermediaciones. El estreno de los nuevos perfiles fue acompañado por un mensaje en video en el que el mandatario invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas en inglés y anticipó que los contenidos estarán vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Ejecutivo y la visión de la Argentina en el escenario global.

Desde el oficialismo señalan que se trata de un paso más en el proceso de internacionalización del discurso presidencial, una línea que Milei ya venía desarrollando antes de asumir, pero que se profundizó durante su gestión. El objetivo es comunicar de primera mano, en un idioma clave, las políticas económicas y el rumbo general del Gobierno.

Las nuevas cuentas ya se encuentran activas en Instagram, YouTube, X, TikTok y Facebook, y forman parte de una estrategia coordinada para unificar el mensaje en distintas plataformas. En la Casa Rosada destacan que el lanzamiento responde al creciente interés externo por el proceso político y económico que atraviesa la Argentina.

La decisión fue consensuada en los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del realizador audiovisual del oficialismo, Santiago Oría, quienes vienen coordinando la estrategia comunicacional del Presidente.

Temas YouTubeCasa RosadaArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei celebró el pago de la deuda y apuntó contra quienes agitaron el fantasma del default

Milei celebró el pago de la deuda y apuntó contra quienes "agitaron el fantasma del default"

Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River
2

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
3

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Escándalo en la AFA: Claudio Chiqui Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron
6

Escándalo en la AFA: Claudio "Chiqui" Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

Más Noticias
Juliana Awada confirmó su separación de Mauricio Macri: qué dijo

Juliana Awada confirmó su separación de Mauricio Macri: qué dijo

Escándalo en la AFA: Claudio Chiqui Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

Escándalo en la AFA: Claudio "Chiqui" Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comentarios