Esto es lo que deberías hacer antes de las nueve de la mañana si querés alcanzar el bienestar, según los especialistas

El ritmo frenético de la vida moderna suele empujarnos a saltar de la cama directo al café y a las notificaciones del celular. Sin embargo, diversos especialistas coinciden en que existe una ventana de tiempo crítica, justo antes de las nueve de la mañana, que define no solo nuestra productividad, sino también nuestro equilibrio emocional. No se trata de una rutina compleja de ejercicio, sino de algo mucho más simple y biológico.