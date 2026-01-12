Secciones
Esto es lo que deberías hacer antes de las nueve de la mañana si querés alcanzar el bienestar, según los especialistas

Los expertos coincidieron en que esta rutina puede potenciar ampliamente tu salud.

Los especialistas recomiendan esta rutina antes de las 9 a.m
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

El ritmo frenético de la vida moderna suele empujarnos a saltar de la cama directo al café y a las notificaciones del celular. Sin embargo, diversos especialistas coinciden en que existe una ventana de tiempo crítica, justo antes de las nueve de la mañana, que define no solo nuestra productividad, sino también nuestro equilibrio emocional. No se trata de una rutina compleja de ejercicio, sino de algo mucho más simple y biológico.

Un informe del medio Eating Well que recoge la voz de numerosos especialistas destaca que la clave para un cerebro despejado reside en la gestión de la luz y el movimiento apenas despertamos. Adoptar esta pequeña disciplina puede marcar la diferencia entre un día de estrés constante y una jornada de enfoque pleno.

La ciencia detrás de la primera hora

El hábito que los expertos subrayan como innegociable es la exposición a la luz natural combinada con una hidratación profunda. Según explican los neurocientíficos, la luz solar recibida en los primeros 30 minutos tras despertar regula el ritmo circadiano, enviando una señal clara al cerebro para que deje de producir melatonina y comience a liberar cortisol de manera saludable.

"La luz natural es el principal motor que pone en marcha nuestro reloj biológico", señala el Dr. Andrew Huberman, neurocientífico de la Universidad de Stanford. Según el experto, este contacto con el sol matutino asegura que estemos más alerta durante el día y que, al llegar la noche, nuestro cuerpo sepa exactamente cuándo es momento de descansar.

Por qué evitar las pantallas al despertar

Otro pilar fundamental antes de las nueve es el "ayuno digital". Revisar el correo o las redes sociales apenas abrimos los ojos somete al cerebro a un estado de reactividad. En lugar de ser nosotros quienes decidimos el rumbo de nuestro día, permitimos que las demandas externas tomen el control de nuestra atención antes siquiera de habernos levantado de la cama.

La psicóloga y especialista en bienestar, Dra. Jane Smith, advierte sobre este comportamiento: "Cuando lo primero que hacés es mirar el teléfono, estás entrenando a tu cerebro para que se distraiga. Esto fragmenta tu capacidad de concentración para el resto de la jornada". El consejo es claro: la tecnología debe esperar a que tu mente esté primero conectada con vos mismo.

Movimiento suave para despertar el cuerpo

Finalmente, los especialistas sugieren que el movimiento, aunque sea leve, es el tercer componente de este hábito esencial. No es necesario realizar una sesión intensa de gimnasio; basta con diez minutos de caminata o estiramientos. Esto aumenta el flujo sanguíneo hacia el cerebro y mejora el estado de ánimo gracias a la liberación de endorfinas.

"Incorporar una actividad física mínima antes de comenzar la jornada laboral reduce significativamente los niveles de ansiedad", afirma el especialista en medicina del estilo de vida, Dr. Michael Ryan. Al combinar luz solar, hidratación y movimiento, estamos construyendo una base sólida que nos permitirá enfrentar cualquier desafío antes de que el reloj marque las nueve de la mañana.

