Qué pasa si caminás descalzo por la casa: beneficios y riesgos para la salud, según los expertos

Los pies son una de las partes más importantes y a la vez menos valoradas del cuerpo. Soportan nuestro peso, nos permiten desplazarnos y son fundamentales para mantener el equilibrio.
Muchas de nuestras rutinas cotidianas pueden influir de manera inesperada en su salud y afectan no solo a los pies, sino también a otras áreas del cuerpo como las rodillas, la cadera y la columna vertebral.
Los hábitos relacionados con el cuidado de los pies a menudo pasan desapercibidos, pero tienen un impacto profundo en nuestra calidad de vida. Por ello, especialistas en podología destacan la importancia de observar de cerca las prácticas diarias que podrían estar favoreciendo o perjudicando su bienestar.
Comprender cómo ciertas actividades influyen en esta parte del cuerpo es clave para prevenir molestias y promover una mejor salud general.
Cómo impacta en la salud caminar descalzo por la casa, según expertos en podología
Caminar descalzo puede ser más beneficioso de lo que imaginas, según el doctor Robert Conenello, podólogo clínico, quien explicó que esta práctica fortalece los músculos intrínsecos de los pies.
El principal beneficio de caminar descalzo es el fortalecimiento de los músculos de los pies. “Tienden a debilitarse a medida que envejecemos y usamos zapatos”, afirmó en declaraciones recogidas por HuffPost.
“Muchas de las patologías que veo en mi práctica se deben a la incapacidad de utilizar estos músculos para realizar movimientos normales y lograr eficiencia metabólica”, afirmó el experto.
Esta visión fue respaldada por la podóloga, entrenadora atlética y presidenta de la Academia Estadounidense de Medicina Deportiva Podológica, Alicia Canzanese.
La especialista explicó en SELF, medio de bienestar y salud, que los músculos intrínsecos del pie controlan en gran parte el equilibrio y la sensación de dónde se encuentra el cuerpo en el espacio.
Además, caminar sin calzado permite que la piel respire, lo que puede prevenir la acumulación de humedad y reducir el riesgo de infecciones como el pie de atleta, según la dermatóloga Hannah Kopelman, citada en el mismo medio.
Otra ventaja inesperada es el efecto relajante que puede generar. “Sentir la textura de distintas superficies bajo los pies puede ser tranquilizador, casi como una mini sesión de reflexología”, mencionó Kopelman.
- Caminar descalzo sobre suelos limpios puede:
- Fortalecer los músculos del pie.
- Reducir el riesgo de infecciones en la piel.
- Promover una conexión sensorial relajante con el entorno.
¿Cuáles son los riesgos de caminar descalzo?
Aunque andar descalzo tiene sus ventajas, no está exento de riesgos. Uno de los problemas más comunes es la exposición a superficies duras que pueden causar fatiga en los pies o incluso fascitis plantar.
La podóloga Elizabeth Daughtry, en diálogo con SELF, señaló que la pandemia incrementó los casos de esta dolorosa afección debido al cambio en los hábitos de calzado durante el confinamiento.
Además, los pies descalzos están más expuestos a irritantes, alérgenos o incluso objetos peligrosos. Kopelman, en HuffPost, advirtió: “Incluso una lesión menor en el pie puede provocar problemas de salud graves”.
También explicó que para quienes tengan una piel sensible o padezcan de dermatitis de contacto o eczema, por ejemplo, la exposición podría ser una amenaza constante y, por ende, un riesgo.
Otros peligros asociados incluyen:
- Posibles resbalones en superficies mojadas.
- Pisotones accidentales sobre objetos duros o afilados.
- Tensiones en articulaciones debido a la falta de amortiguación.