Proyecto Aborigen trae a Tucumán a Korolova, reina del techno melódico mundial

La cita con la DJ y productora ucraniana será el 6 de febrero en el Bosque Atahualpa y marcará un hito para la escena electrónica del NOA.

MÚSICA ELECTRÓNICA. Korolova, ícono del techno melódico, llega por primera vez al NOA.
Hace 4 Hs

El norte argentino se prepara para vivir una noche que promete quedar en la historia de la música electrónica regional. Proyecto Aborigen, el evento de mayor jerarquía del género en el NOA, confirmó la presencia de Korolova, una de las figuras más influyentes del techno melódico a nivel mundial, que se presentará por primera vez en esta parte del país. La cita será el viernes 6 de febrero, desde las 22 horas, en el Bosque & Hostería Atahualpa, en Tafí Viejo.

DJ y productora ucraniana, Korolova es una habitual de los escenarios más importantes del mundo y una de las artistas más convocantes del circuito electrónico internacional. Su llegada a Tucumán representa un salto de calidad para la escena local. La noche también contará con la presencia de la DJ tucumana Vale Mesón.

La experiencia que propone Proyecto Aborigen combina naturaleza, esparcimiento y conciencia ambiental, con un marco natural distintivo y una producción integral que incluye Relax Zone, propuestas gastronómicas con foodtrucks y puestos de golosinas, además de traslados programados y parking con vigilancia.

Las entradas y cómo conseguirlas

En cuanto a los ingresos, el público podrá elegir entre distintas opciones. La entrada General Serie 2 tiene un valor de $ 38.000, con tope de ingreso hasta las 00 horas, mientras que la General Serie 2 sin límite horario cuesta $ 48.000. Para quienes buscan una experiencia premium, el VIP Standing Serie 2, con acceso a backstage, está disponible por $ 63.000.

Las entradas físicas y digitales ya están disponibles y pueden conseguirse a través del link en la biografía de @la.boite.tucuman. Con el respaldo de marcas nacionales y una figura internacional de primer nivel, Proyecto Aborigen vuelve a posicionar a Tucumán en el mapa electrónico y confirma que el norte argentino también marca tendencia.

Comentarios