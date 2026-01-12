Proyecto Aborigen trae a Tucumán a Korolova, reina del techno melódico mundial

El norte argentino se prepara para vivir una noche que promete quedar en la historia de la música electrónica regional. Proyecto Aborigen, el evento de mayor jerarquía del género en el NOA, confirmó la presencia de Korolova, una de las figuras más influyentes del techno melódico a nivel mundial, que se presentará por primera vez en esta parte del país. La cita será el viernes 6 de febrero, desde las 22 horas, en el Bosque & Hostería Atahualpa, en Tafí Viejo.