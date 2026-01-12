Derrumbe en Santiago del Estero: se cayó una tribuna de un club que presidió Pablo Toviggino

El malestar de los hinchas de Comercio se hizo sentir tras el derrumbe. “Usó al club como trampolín para llegar a la Liga y después a la AFA, y no hizo ni una obra. No tenemos luminarias y el campo de juego parece un baldío”, expresó uno de los simpatizantes. Otro fue aún más contundente. “A los verdaderos hinchas de Comercio nos da bronca que nos relacionen con Toviggino porque nunca hizo nada por el club”, dijo.