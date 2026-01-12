"Chape a full": Ángel de Brito mandó al frente a Wanda Nara con un encuentro prohibido en la pileta

Ni la Justicia, ni los rumores de infidelidad, ni las denuncias cruzadas parecen ser suficientes para separar a Wanda Nara de Martín Migueles. Cuando todo el país creía que la ruptura era definitiva —con confirmación de Maxi López incluida—, una información de último momento de Ángel de Brito detonó una nueva bomba en el mundo del espectáculo.
"Chape a full": El encuentro que nadie esperaba
Lo que parecía un domingo de sol y soltería terminó en un escándalo pasional. Según reveló el conductor de LAM a través de su cuenta de X, la conductora de Telefe y el empresario fueron vistos en una situación de extrema intimidad en la pileta del Chateau Libertador, el exclusivo complejo donde reside Wanda.
"Besándose, chape a full. Él va y viene en la pileta", detalló De Brito, describiendo una escena que desmiente categóricamente el discurso de separación que la mediática venía sosteniendo en los medios.
La contradicción que enfurece a su entorno
La noticia cayó como un balde de agua fría, especialmente para su círculo íntimo. Apenas horas antes, se sabía que Maxi López había hablado con Wanda y él mismo había asegurado públicamente que el vínculo con Migueles estaba roto. Sin embargo, la realidad puertas adentro del Chateau parece ser otra muy distinta.
Esta nueva "vuelta" suma un capítulo más a la lista de idas y vueltas de Wanda, similares a las que vivió con L-Gante y Mauro Icardi. Un detalle que no pasó desapercibido para los investigadores de redes: Migueles nunca quitó su foto de perfil de WhatsApp junto a ella, una señal que ahora cobra un nuevo sentido.
¿Estrategia mediática o pasión incontenible?
Mientras los rumores de conductas violentas y problemas judiciales rodeaban a la pareja, este reencuentro cargado de pasión plantea una duda incómoda: ¿Es la separación una puesta en escena para limpiar su imagen o realmente no pueden estar separados? Por ahora, Wanda guarda silencio en sus redes, pero las imágenes en la pileta hablan por sí solas.