Sorpresiva audiencia en el Vaticano: el papa León XIV recibió a María Corina Machado

Trump se había referido públicamente a Machado el mismo día de la detención de Maduro. “Es una mujer muy gentil”, señaló, aunque expresó dudas sobre su capacidad de liderazgo interno: “Creo que para ella va a ser muy complicado ser la líder, no tiene suficiente respaldo y respeto en el país”. Sin embargo, días después confirmó que la recibiría en la Casa Blanca. Este domingo, el mandatario adelantó que el encuentro podría concretarse “el martes o miércoles” de esta semana. Machado, por su parte, le ofreció compartir el Nobel de la Paz.