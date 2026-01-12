Sorpresiva audiencia en el Vaticano: el papa León XIV recibió a María Corina Machado

En un hecho inesperado y de fuerte contenido político, el papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada a la líder opositora venezolana María Corina Machado en el Palacio Apostólico del Vaticano. El encuentro, organizado con máxima reserva, fue confirmado recién al mediodía romano a través del boletín diario de la Santa Sede.
La presencia de Machado en el Vaticano sorprendió incluso a los observadores habituales de la agenda papal: su nombre no figuraba en la lista previa de audiencias del día. Se trató, además, del primer encuentro entre la dirigente venezolana -reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz- y el primer Pontífice estadounidense, Robert Prevost.
La reunión se produjo en un contexto internacional especialmente delicado. Machado había logrado salir de la clandestinidad en Venezuela de manera rocambolesca en diciembre pasado para viajar a Oslo, donde finalmente el Nobel de la Paz fue recibido por su hija. Su reaparición pública coincidió con la salida del poder de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero tras una operación impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.
Aunque no trascendieron detalles sobre la duración ni el contenido del diálogo con el Papa, se descuenta que la crítica situación de Venezuela ocupó un lugar central en la conversación. Tras la captura de Maduro, la Casa Blanca designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para encabezar el período de transición, un proceso que mantiene en vilo a la comunidad internacional.
Trump se había referido públicamente a Machado el mismo día de la detención de Maduro. “Es una mujer muy gentil”, señaló, aunque expresó dudas sobre su capacidad de liderazgo interno: “Creo que para ella va a ser muy complicado ser la líder, no tiene suficiente respaldo y respeto en el país”. Sin embargo, días después confirmó que la recibiría en la Casa Blanca. Este domingo, el mandatario adelantó que el encuentro podría concretarse “el martes o miércoles” de esta semana. Machado, por su parte, le ofreció compartir el Nobel de la Paz.
La audiencia papal habría sido solicitada por la propia Machado y se dio a pocos días de que se conociera una investigación de The Washington Post que reveló intentos del Vaticano por frenar el operativo militar estadounidense y mediar para que Maduro pudiera exiliarse en Rusia.
Liberación de italianos detenidos en Venezuela
La jornada estuvo marcada además por otra noticia de alto impacto: la liberación de dos ciudadanos italianos que permanecían detenidos en Venezuela. En la madrugada, Alberto Trentini, voluntario de una organización humanitaria arrestado sin explicación el 15 de noviembre de 2024, y Mario Burló, de doble nacionalidad, recuperaron la libertad.
El canciller italiano, Antonio Tajani, anunció la noticia a las cuatro de la mañana, hora local. “Alberto Trentini y Mario Burló están libres y se encuentran en la sede de la embajada de Italia en Caracas”, informó en su cuenta de X. También indicó que ya había comunicado la novedad a la primera ministra Giorgia Meloni, quien siguió el caso de cerca.
Tajani precisó que habló telefónicamente con los liberados, quienes se encontraban en buen estado de salud y regresarían pronto a Italia. Además, calificó la decisión como “una fuerte señal” por parte de la presidenta Delcy Rodríguez, gesto que el gobierno italiano valoró especialmente.
Meloni, por su parte, confirmó que un avión de Estado ya había partido para traer de regreso a los connacionales y expresó su agradecimiento a las nuevas autoridades venezolanas. “Deseo expresar, en nombre del gobierno italiano, un sentido agradecimiento a las autoridades de Caracas, a partir de la presidenta Rodríguez, por la constructiva colaboración demostrada”, escribió en redes sociales. La premier italiana fue una de las pocas líderes europeas que respaldó el operativo impulsado por Trump.
Trentini, de 46 años y oriundo del Lido de Venecia, estaba detenido en la cárcel de máxima seguridad Rodeo I, ubicada a una hora de Caracas, donde también permanece preso el argentino Nahuel Gallo. Su liberación fue totalmente inesperada. “Estoy feliz, agradezco a Italia. ¿Ahora puedo fumar un cigarrillo?”, fueron sus primeras palabras al llegar a la embajada italiana, pasada la medianoche, según relató Corriere della Sera.
El embajador italiano en Caracas, Giovanni Umberto de Vito, destacó el cambio en la actitud de las autoridades venezolanas. “Llevo dos años y tres meses aquí y nunca he tenido este tipo de colaboración con el gobierno de Venezuela. Algo ha cambiado desde principios de año”, afirmó, aunque aclaró que no podía brindar mayores detalles.