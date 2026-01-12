Operativos en El Mollar: detectan y retiran alimentos vencidos en varios comercios

En paralelo, el organismo también avanza con controles sobre medios de pago electrónicos, recordando que está prohibido cobrar recargos por el uso de débito, QR o transferencias. “Nadie puede cobrar un porcentaje extra por pagar con medios electrónicos. Vamos a ser inflexibles”, advirtió el director, al tiempo que indicó que se está informando a los comercios y colocando cartelería obligatoria para que los consumidores conozcan sus derechos.