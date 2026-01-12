Secciones
Operativos en El Mollar: detectan y retiran alimentos vencidos en varios comercios

Los controles se activaron a partir de denuncias vecinales y continuarán en los Valles Calchaquíes.

Hace 4 Hs

La Dirección de Comercio Interior de la provincia llevó adelante un operativo en El Mollar, en el marco de una serie de controles que se realizan en los Valles Calchaquíes para garantizar la lealtad comercial y la seguridad alimentaria. Como resultado, se secuestraron alimentos vencidos y se dispusieron medidas contra comercios que incumplían la normativa vigente.

“Estamos haciendo controles en todos los Valles Calchaquíes para llevar tranquilidad, transparencia y lealtad comercial”, explicó Manuel Canto, director del área, quien precisó a LA GACETA que la semana pasada se realizaron seis operativos simultáneos en distintos puntos de El Mollar.

Durante las inspecciones, los agentes detectaron productos fuera de fecha, entre ellos arroz, fiambres y otros alimentos, que fueron retirados de circulación por representar un riesgo para la salud pública. “Encontramos alimentos vencidos y pudimos retirarlos a tiempo. Nuestro objetivo es proteger al consumidor”, remarcó Canto.

El funcionario destacó además la participación activa de los vecinos, quienes realizan denuncias -muchas de ellas anónimas- a través de la comuna. “La gente del lugar es la mejor inspectora. Gracias a esas denuncias y a un trabajo de inteligencia pudimos encontrar estas irregularidades en flagrancia”, señaló.

Operativos en El Mollar: detectan y retiran alimentos vencidos en varios comercios

Canto explicó que, en muchos casos, los controles realizados únicamente por personal comunal no son tomados con la seriedad necesaria por parte de algunos comerciantes, lo que motivó la intervención de la Dirección de Comercio Interior, que cuenta con inspectores especializados.

En paralelo, el organismo también avanza con controles sobre medios de pago electrónicos, recordando que está prohibido cobrar recargos por el uso de débito, QR o transferencias. “Nadie puede cobrar un porcentaje extra por pagar con medios electrónicos. Vamos a ser inflexibles”, advirtió el director, al tiempo que indicó que se está informando a los comercios y colocando cartelería obligatoria para que los consumidores conozcan sus derechos.

Los operativos también alcanzan a estaciones de servicio, donde se controla que los surtidores entreguen la cantidad exacta de combustible. “Verificamos que cuando se carga un litro, sean realmente 1.000 mililitros, utilizando un tacho patrón homologado por el INTI. Si no se cumple, se clausura”, afirmó.

Finalmente, Canto aseguró que los controles continuarán en toda la provincia, en cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, y por pedido expreso del gobernador Osvaldo Jaldo y las autoridades del área. “Nuestro compromiso es cuidar a los tucumanos y a quienes eligen visitar nuestras bellezas naturales”, concluyó.

Temas El MollarValles CalchaquíesSalud Pública
