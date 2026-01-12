Secciones
¿Se terminó el "shippeo"? La foto al límite de Ian Lucas tras los rumores de pelea con Evangelina Anderson

El streamer revolucionó Instagram en medio de las versiones de un distanciamiento con la expareja de Demichelis.

Hace 5 Hs

El clima en MasterChef Celebrity está más caliente que nunca, pero no por las hornallas. Tras los fuertes rumores de una ruptura definitiva entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, el streamer decidió romper el silencio de una manera que nadie esperaba: con una imagen que desafía las reglas de Instagram.

Una selfie "hot" para una noche de furia

Mientras Evangelina Anderson utilizaba sus redes para desmentir el romance con un tono de indignación, Ian Lucas optó por el camino de la provocación. En plena madrugada, el youtuber subió una selfie frente al espejo del baño, recién salido de la ducha y cubierto apenas por una toalla.

Acompañó la imagen con un simple emoji de sueño, pero el mensaje para sus seguidores fue claro: indiferencia total ante las versiones de crisis.

El origen del conflicto: ¿Show o realidad?

La relación, que nació frente a las cámaras del reality de Telefe, se quebró luego de una frase de la modelo que el influencer no pudo perdonar. Evangelina definió el vínculo diciendo: “Nosotros somos compañeros y funcionales al show”.

La respuesta de Ian no tardó en llegar, marcando una distancia ética: “Los que me conocen saben que soy transparente e impulsivo. Mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy”, lanzó el joven, dejando en claro que para él, los sentimientos no eran parte de un guion.

La tajante respuesta de Evangelina: "Jamás vino a mi casa"

Por su parte, la ex de Martín Demichelis no se quedó callada y arremetió contra los portales de noticias. “¡Ah! Nos separamos de un shippeo”, escribió irónica, desestimando que alguna vez haya existido un noviazgo real. Además, fue contundente sobre su intimidad: “Vivo con mis tres hijos, él jamás vino a mi casa”.

