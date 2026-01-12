El incómodo comentario de la presentadora de los Globos de Oro que dejó sin palabras a Leonardo DiCaprio

La temporada de premiaciones ya empezó en Los Ángeles y, entre trajes de alta costura y discursos emotivos, los protagonistas de nuestras películas favoritas se sientan en las butacas del Beverly Hilton, esperando su reconocimiento por sus grandes hazañas actorales. Entre los asistentes estaba Leonardo DiCaprio, con “Una batalla tras otra”, quien atinó a sonreír ante un incómodo pero repetido comentario que lo persiguió a lo largo de su carrera y del que no logró zafarse ni en la gala de los Globos de Oro de 2026.