El incómodo comentario de la presentadora de los Globos de Oro que dejó sin palabras a Leonardo DiCaprio

La temporada de premiaciones ya empezó en Los Ángeles y, entre trajes de alta costura y discursos emotivos, los protagonistas de nuestras películas favoritas se sientan en las butacas del Beverly Hilton, esperando su reconocimiento por sus grandes hazañas actorales. Entre los asistentes estaba Leonardo DiCaprio, con “Una batalla tras otra”, quien atinó a sonreír ante un incómodo pero repetido comentario que lo persiguió a lo largo de su carrera y del que no logró zafarse ni en la gala de los Globos de Oro de 2026.
Desde muy joven y tras debutar en la terrible Critters 3, Leonardo DiCaprio logró esquivar el encasillamiento tras el fenómeno de Titanic. Fue partícipe de innumerables filmes con directores destacados, pero hay una etiqueta de la que no pudo salir y es la del hombre mayor que sale con parejas mucho más jóvenes. La anfitriona de los premios, Nikki Glaser, tampoco tardó en recordárselo.
Su impecable recorrido en términos industriales y artísticos fue resumido con ironía y juegos por la conductora en el escenario. Lo que empezó como un discurso emotivo sobre la trayectoria de DiCaprio, resaltando cada uno de sus logros, terminó con un remate inesperado sobre su intimidad amorosa.
El chiste del que Di Caprio no pudo escapar
"Gran carrera tuviste. Interpretaciones icónicas a montones. Trabajaste con todos los grandes directores. Antes de que tu novia cumpliera 30 años, ya habías ganado tres Globos de Oro y un Oscar. Eso es lo más impresionante de todo, es una locura”, lanzó sin rodeos la humorista. Las cámaras enfocaron inmediatamente la reacción del actor, que solo atinó a morderse el labio y aguantó con profesionalidad, e incluso complicidad, aquella mofa sobre su faceta personal a la que ya parece estar acostumbrado.
Desde hace años, el actor ha sido objeto de análisis casi estadístico por la diferencia de edad con sus parejas, una constante que terminó por convertirse en meme, titular recurrente y materia prima para el monólogo humorístico. Lo significativo no es tanto el dato en sí como la forma en que eclipsó cualquier otro aspecto de su existencia, en gran parte porque DiCaprio hizo del hermetismo una política activa. No concede entrevistas personales ni habla de su ámbito privado.
El hermetismo en la vida del actor
"Leo, perdón por ese chiste. Es barato, es demasiado fácil. ¿Sabes qué pasa? Intenté no hacerlo, pero es que no sabemos nada más de vos. Nada. Abrite un poco. En serio. Busqué, investigué. La entrevista más profunda que diste en tu vida fue en una revista juvenil en 1991. ¿Sigue siendo tu comida favorita la pasta, la pasta y más pasta?", preguntaba con sorna la maestra de ceremonias mientras el actor la señalaba sonriente, emulando, en cierta manera, su famoso meme surgido de Once Upon a Time in Hollywood. "Búsquenlo. Es real", insistió Glaser entre risas.
El equipo de “Una batalla tras otra” disfrutó de la salida ocurrente en la misma mesa que su protagonista, en una noche en la que la cinta partía como favorita con 9 nominaciones incluyendo mejor película de comedia o musical, mejor director y, por supuesto, mejor actor.