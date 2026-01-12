Un joven fue rescatado por la Policía Lacustre en Aguas Chiquitas

Uno de los hechos ocurrió pasadas las 15 del domingo, cuando un equipo de la División se dirigió hacia la zona de Aguas Chiquitas para asistir a un joven de 20 años que había sufrido una lesión en una de sus extremidades, lo que le impedía continuar su recorrido. Al momento de ser localizado, el joven presentaba politraumatismo en uno de sus brazos, además de evidente cansancio y un estado de nerviosismo producto de la situación.