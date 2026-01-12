Un joven fue rescatado por la Policía Lacustre en Aguas Chiquitas

Personal de la División Policía Lacustre llevó adelante durante este fin de semana importantes procedimientos en la zona de El Cadillal, donde se desarrollaron tanto operativos preventivos como situaciones de rescate, que afortunadamente no dejaron personas con lesiones de consideración.
Uno de los hechos ocurrió pasadas las 15 del domingo, cuando un equipo de la División se dirigió hacia la zona de Aguas Chiquitas para asistir a un joven de 20 años que había sufrido una lesión en una de sus extremidades, lo que le impedía continuar su recorrido. Al momento de ser localizado, el joven presentaba politraumatismo en uno de sus brazos, además de evidente cansancio y un estado de nerviosismo producto de la situación.
Los efectivos lograron estabilizarlo en el lugar y, una vez contenido, iniciaron el descenso del trayecto, que se desarrolló de manera exitosa. Posteriormente, fue trasladado al Caps de la zona, donde fue examinado por un profesional de la salud, quien recomendó su derivación al Hospital Centro de Salud para la realización de controles más minuciosos.
Rescate de una mujer y dos menores en kayak
De manera simultánea, otro equipo de la División Especial realizaba patrullajes náuticos en el sector conocido como “Palo Alto”, cuando advirtió la presencia de una mujer junto a dos menores que habían caído de un kayak. La intervención fue inmediata y los tres fueron rescatados y trasladados a tierra firme, sin que presentaran lesiones.
Asistencia en el Dique La Angostura
Un hecho similar se registró también en el Dique La Angostura, donde dos hombres se encontraban a bordo de una embarcación que sufrió desperfectos mecánicos, lo que les impedía regresar a la orilla. Mediante un trabajo minucioso, el personal lacustre logró asegurar el casco de la embarcación y remolcarla hasta la zona del Club Náutico.
En este último caso, ambas personas se encontraban en perfecto estado de salud, cerrando una jornada de intensa labor preventiva y de rescate por parte de la Policía Lacustre en distintos espejos de agua de la provincia.