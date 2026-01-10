Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Después de un cambio de cronogramas casi sin precedentes, Córdoba festejó la primera noche del Festival de Jesús María. Aunque el calendario había previsto que la gran fiesta iniciara el jueves 8, la organización se vio obligada a cancelar definitivamente los shows de esa noche y pasar la apertura a este viernes. Aunque las presentaciones no se reprogramaron, sí se acomodaron los actos oficiales para dar inicio al festival.
“Los Palmeras” y “Q’Lokura” fueron los grandes protagonistas que ocuparon el escenario este viernes 9. El 60° Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María recibió a más de 25.000 personas en el predio José Hernández. A diferencia de lo que se esperaba para el día anterior, las condiciones climáticas acompañaron para que la fiesta pudiera desarrollarse con normalidad.
La pena de Jairo por la cancelación de la primera noche de Jesús María
La figura más esperada de la noche del jueves era, sin dudas, el cantautor de Cruz del Eje, Jairo. Pero tras la cancelación de la primera jornada, el artista manifestó su pesar en redes sociales. “Por razones climáticas quedó suspendida la primera jornada del Festival de Jesús María y, por lo tanto, mi participación en la edición número 60”, comentó en su cuenta de Instagram.
A su vez, se lamentó por no poder presentarse. “Una pena muy grande, ya que las ganas de cantar eran muchas. Nos veremos, si Dios quiere, el año que viene. Les mando un gran abrazo”, cerró Jairo en su video y cantó una zamba para sus seguidores. Pero finalmente en la apertura de este viernes, el cantante tuvo un lugar y se le pidió que entonara las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Quiénes se presentaran en Jesús María
El festival no para y, si el tiempo acompaña, las próximas noches se desarrollarán con total normalidad. Quienes hayan comprado sus entradas deberán estar atentos a lo que anuncie la organización, porque las lluvias pueden modificar algunas actividades del cronograma.
Por lo pronto, se espera que este sábado 10 de enero suban al escenario del José Hernández Mati Rojas, “Sant2”, “Los trajinantes” y “Los Herrera”. El broche de oro de la noche estará a cargo de “Los Nocheros” y Abel Pintos. El domingo 11 tiene su propio listado de artistas que incluye a Magui Olave, “Campedrinos”, Lucas Sugo, “Piko Frank”, Lázaro Caballero y Christian Herrera.
El lunes 12 estarán “Los Tekis”, “Laty Jam”, “Ke Personajes”, “Diableros jujeños”, “Kipianco” y “Ceibo”. El martes 13, Sergio Galleguillo, “LBC” y Euge Quevedo, Juan Fuentes, “Carafea” y Jessica Benavidez. El miércoles 14, Luciano Pereyra, “La Konga”, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y “La Callejera”. El jueves 15 subirán a escenario Soledad, el “Indio” Lucio Rojas, Paquito Ocaño, “Los Carabajal”, Orellana Lucca y Chequelo.
El último fin de semana tendrá su propia cartelera. El viernes 16 estarán el “Chaqueño” Palavecino, el “Loco” Amato, “Las voces de Orán”, “Cabales y Canto 4”, Loy Carrizo y “Los Alonsitos”. El sábado 17, Jorge Rojas, “Ahyre”, Cazzu, Ulises Bueno, “Guitarreros” y “La clave trío”. Por último, el domingo 18, se presentarán “Los manseros santiagueños”, “Desakta2”, Raly Barrionuevo, “Dúo Coplanacu”, Flor Paz y Simón Aguirre.