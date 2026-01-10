Secciones
CulturaMúsica

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Tras la suspensión del debut por mal clima, la 60° edición inició con una convocatoria multitudinaria y el Himno en la voz de Jairo.

En la primera noche se recibieron a más de 25.000 espectadores. En la primera noche se recibieron a más de 25.000 espectadores. Foto: T5 Satelital
Hace 3 Hs

Después de un cambio de cronogramas casi sin precedentes, Córdoba festejó la primera noche del Festival de Jesús María. Aunque el calendario había previsto que la gran fiesta iniciara el jueves 8, la organización se vio obligada a cancelar definitivamente los shows de esa noche y pasar la apertura a este viernes. Aunque las presentaciones no se reprogramaron, sí se acomodaron los actos oficiales para dar inicio al festival.

Festival de Jesús María: estos son los precios actualizados de entradas y conservadoras

Festival de Jesús María: estos son los precios actualizados de entradas y conservadoras

“Los Palmeras” y “Q’Lokura” fueron los grandes protagonistas que ocuparon el escenario este viernes 9. El 60° Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María recibió a más de 25.000 personas en el predio José Hernández. A diferencia de lo que se esperaba para el día anterior, las condiciones climáticas acompañaron para que la fiesta pudiera desarrollarse con normalidad.

La pena de Jairo por la cancelación de la primera noche de Jesús María

La figura más esperada de la noche del jueves era, sin dudas, el cantautor de Cruz del Eje, Jairo. Pero tras la cancelación de la primera jornada, el artista manifestó su pesar en redes sociales. “Por razones climáticas quedó suspendida la primera jornada del Festival de Jesús María y, por lo tanto, mi participación en la edición número 60”, comentó en su cuenta de Instagram.

A su vez, se lamentó por no poder presentarse. “Una pena muy grande, ya que las ganas de cantar eran muchas. Nos veremos, si Dios quiere, el año que viene. Les mando un gran abrazo”, cerró Jairo en su video y cantó una zamba para sus seguidores. Pero finalmente en la apertura de este viernes, el cantante tuvo un lugar y se le pidió que entonara las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Quiénes se presentaran en Jesús María

El festival no para y, si el tiempo acompaña, las próximas noches se desarrollarán con total normalidad. Quienes hayan comprado sus entradas deberán estar atentos a lo que anuncie la organización, porque las lluvias pueden modificar algunas actividades del cronograma.

Por lo pronto, se espera que este sábado 10 de enero suban al escenario del José Hernández Mati Rojas, “Sant2”, “Los trajinantes” y “Los Herrera”. El broche de oro de la noche estará a cargo de “Los Nocheros” y Abel Pintos. El domingo 11 tiene su propio listado de artistas que incluye a Magui Olave, “Campedrinos”, Lucas Sugo, “Piko Frank”, Lázaro Caballero y Christian Herrera.

El lunes 12 estarán “Los Tekis”, “Laty Jam”, “Ke Personajes”, “Diableros jujeños”, “Kipianco” y “Ceibo”. El martes 13, Sergio Galleguillo, “LBC” y Euge Quevedo, Juan Fuentes, “Carafea” y Jessica Benavidez. El miércoles 14, Luciano Pereyra, “La Konga”, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y “La Callejera”. El jueves 15 subirán a escenario Soledad, el “Indio” Lucio Rojas, Paquito Ocaño, “Los Carabajal”, Orellana Lucca y Chequelo.

El último fin de semana tendrá su propia cartelera. El viernes 16 estarán el “Chaqueño” Palavecino, el “Loco” Amato, “Las voces de Orán”, “Cabales y Canto 4”, Loy Carrizo y “Los Alonsitos”. El sábado 17, Jorge Rojas, “Ahyre”, Cazzu, Ulises Bueno, “Guitarreros” y “La clave trío”. Por último, el domingo 18, se presentarán “Los manseros santiagueños”, “Desakta2”, Raly Barrionuevo, “Dúo Coplanacu”, Flor Paz y Simón Aguirre.

Temas CórdobaAbel PintosLuciano PereyraSergio GalleguilloHimno Nacional argentinoArgentinaLázaro CaballeroCazzu
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Grilla de recitales para este 2026: las leyendas del rock son argentinas por adopción

Grilla de recitales para este 2026: las leyendas del rock son argentinas por adopción

Festival de Jesús María 2026: grilla, artistas y cómo seguir la transmisión en vivo de la 60° edición

Festival de Jesús María 2026: grilla, artistas y cómo seguir la transmisión en vivo de la 60° edición

Recitales de artistas tucumanos desde la mañana a la noche

Recitales de artistas tucumanos desde la mañana a la noche

Murió Fats Fernández, la gran trompeta del jazz

Murió Fats Fernández, la gran trompeta del jazz

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
5

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán
6

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Más Noticias
Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Alerta por calor extremo y tormentas en siete provincias: recomiendan extremar cuidados ante condiciones “muy peligrosas”

Alerta por calor extremo y tormentas en siete provincias: recomiendan extremar cuidados ante condiciones “muy peligrosas”

Comentarios