Jesús María 2026: ¿Quiénes fueron los protagonistas de la noche?

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María vivió una jornada cargada de fiesta y emoción, este sábado. En el marco de su 60° aniversario, Los Nocheros fueron los protagonistas de una velada que quedará grabada en la memoria del público, con la participación especial de Abel Pintos en el escenario Martín Fierro.
En el imponente Anfiteatro José Hernández, el grupo salteño desplegó un recorrido por los clásicos de su repertorio, reafirmando el profundo vínculo que mantiene con varias generaciones de seguidores.
La celebración del aniversario se vivió como un verdadero homenaje a la música popular argentina, marcado por el sentimiento colectivo y la identidad folklórica.
Durante la noche, Abel Pintos se sumó al escenario para compartir una interpretación junto a Los Nocheros. La participación del cantante formó parte de los momentos destacados de la jornada y de la celebración por el 60° aniversario del festival.