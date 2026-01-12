Secciones
EconomíaNoticias económicas

Mi Anses: cuándo cobro la jubilación de enero 2026

La entidad previsional confirmó el cronograma de pagos para el primer mes del año, que llega con un incremento basado en la inflación de noviembre y la continuidad del bono de $70.000 para los haberes mínimos.

Los beneficiarios de Anses podrán recibir sus haberes por ventanilla o retirarlos desde cajeros automáticos. Los beneficiarios de Anses podrán recibir sus haberes por ventanilla o retirarlos desde cajeros automáticos. Foto: Diario El Progreso
Hace 1 Hs

Antes de finalizar diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hizo público el calendario de pagos de enero. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones empezaron a recibir sus pagos la semana pasada. Como cada mes, los depósitos de los haberes se harán siguiendo la terminación del DNI. Pero hay un día de inicio de pago diferente para cada una de las prestaciones de la entidad previsional.

Ayuda Escolar 2026: quiénes no podrán cobrar los $85.000 de Anses

Ayuda Escolar 2026: quiénes no podrán cobrar los $85.000 de Anses

Además del calendario de pago, se confirmó el aumento de los programas de Anses. En este caso, alcanza a las jubilaciones, que llegarán con un aumento debido al alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para el aumento de enero se tomó como referencia el incremento del IPC de noviembre.

En este sentido, en noviembre hubo un aumento de precios del 2,4% en productos de la canasta básica. Por ello, la jubilación mínima quedó en $349.299,32 para enero. Además, los beneficiarios vuelven a recibir el bono de $70.000 que se otorga desde el 2024. En total, se depositarán $419.299,32 a los jubilados que perciban la mensualidad mínima en este mes.

Jubilaciones de Anses: cuándo cobro en enero 2026

El pago de las jubilaciones mínimas empezó el viernes pasado, por lo que las personas con DNI terminados en 0 tienen depositados sus haberes desde ese día. Los pagos continuarán de este modo:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

- Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero

- Documentos terminados en 2: martes 13 de enero

- Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero

- Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero

- Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero

- Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero

- Documentos terminados en 7: martes 20 de enero

- Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero

- Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

- Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Pensiones de Anses: cuándo cobro en enero 2026

De igual modo, las pensiones de Anses empezaron a pagarse el viernes 9. Para este beneficio, los días de pago agrupan dos terminaciones de DNI. Por eso, las personas cuyos documentos finalicen en 0 y 1 tienen sus haberes desde el viernes pasado.

- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

- Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
2

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación
3

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición
6

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Más Noticias
Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Comentarios