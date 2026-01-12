Mi Anses: cuándo cobro la jubilación de enero 2026

Antes de finalizar diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hizo público el calendario de pagos de enero. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones empezaron a recibir sus pagos la semana pasada. Como cada mes, los depósitos de los haberes se harán siguiendo la terminación del DNI. Pero hay un día de inicio de pago diferente para cada una de las prestaciones de la entidad previsional.