Mi Anses: cuándo cobro la jubilación de enero 2026

Antes de finalizar diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hizo público el calendario de pagos de enero. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones empezaron a recibir sus pagos la semana pasada. Como cada mes, los depósitos de los haberes se harán siguiendo la terminación del DNI. Pero hay un día de inicio de pago diferente para cada una de las prestaciones de la entidad previsional.
Además del calendario de pago, se confirmó el aumento de los programas de Anses. En este caso, alcanza a las jubilaciones, que llegarán con un aumento debido al alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para el aumento de enero se tomó como referencia el incremento del IPC de noviembre.
En este sentido, en noviembre hubo un aumento de precios del 2,4% en productos de la canasta básica. Por ello, la jubilación mínima quedó en $349.299,32 para enero. Además, los beneficiarios vuelven a recibir el bono de $70.000 que se otorga desde el 2024. En total, se depositarán $419.299,32 a los jubilados que perciban la mensualidad mínima en este mes.
Jubilaciones de Anses: cuándo cobro en enero 2026
El pago de las jubilaciones mínimas empezó el viernes pasado, por lo que las personas con DNI terminados en 0 tienen depositados sus haberes desde ese día. Los pagos continuarán de este modo:
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero
- Documentos terminados en 2: martes 13 de enero
- Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero
- Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero
- Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero
- Documentos terminados en 7: martes 20 de enero
- Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero
- Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero
Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
- Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
Pensiones de Anses: cuándo cobro en enero 2026
De igual modo, las pensiones de Anses empezaron a pagarse el viernes 9. Para este beneficio, los días de pago agrupan dos terminaciones de DNI. Por eso, las personas cuyos documentos finalicen en 0 y 1 tienen sus haberes desde el viernes pasado.
- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
- Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero