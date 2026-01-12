Horóscopo chino: los signos que deberán prepararse porque su vida dará un vuelco inesperado en 2026

El nuevo año, en la astrología oriental, comienza el 17 de febrero, y ante esa fecha de especial importancia, algunos integrantes del zodiaco deberán prepararse para vivir experiencias impensadas. Los animales del bestiario chino se encontrarán en situaciones que les obligarán a salir de su zona de confort, y por más incómodo que suene ello, les harán crecer. El coraje y la valentía del Caballo de Fuego le dará las fuerzas a cinco signos del horóscopo que verán sus vidas renovadas.