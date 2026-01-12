Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: los signos que deberán prepararse porque su vida dará un vuelco inesperado en 2026

La energía del nuevo año les impulsará a seguir caminos que antes parecían impensados.

Los signos que se encontrarán con caminos impensados en 2026. Los signos que se encontrarán con caminos impensados en 2026. Imagen ilustrativa/Web
Hace 2 Hs

Si estabas esperando un vuelco de 180°, quizás 2026 sea tu año. Con las energías renovadas de un nuevo comienzo y con los ánimos de un ciclo que llega, el horóscopo chino advirtió que habrá signos que se encontrarán con una realidad totalmente diferente. La próxima llegada del año Caballo de Fuego marcará un tiempo de giros en la trama y posibilidades que antes nos parecían inconcebibles.

Horóscopo chino: los signos que tendrán un difícil y desafiante 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un difícil y desafiante 2026, según Ludovica Squirru

El nuevo año, en la astrología oriental, comienza el 17 de febrero, y ante esa fecha de especial importancia, algunos integrantes del zodiaco deberán prepararse para vivir experiencias impensadas. Los animales del bestiario chino se encontrarán en situaciones que les obligarán a salir de su zona de confort, y por más incómodo que suene ello, les harán crecer. El coraje y la valentía del Caballo de Fuego le dará las fuerzas a cinco signos del horóscopo que verán sus vidas renovadas.

Los signos que se encontrarán con un cambio radical  

Una mudanza, un cambio de trabajo, recientes proyectos, relaciones y vínculos renovados: un abanico de escenarios que se abre frente a cinco animales del horóscopo. Esta etapa será ideal para dejar atrás la rutina y añadir un poco de emoción a todo lo que nos parece cotidiano. Afrontar los desafíos que parecían inalcanzables le darán inéditas perspectivas y seguridades a estos regidos.

El Tigre, la Serpiente, el Dragón, la Cabra y el Mono afrontarán novedades que cambiarán sus vidas significativamente sin habérselo propuesto.

El Tigre

El Tigre deberá ser rápido en sus decisiones, ya que, apurado por la velocidad del Caballo de Fuego, no deberá dudar ante las elecciones relacionadas con oportunidades laborales y personales que alterarán sus prioridades. Los cambios para este nativo pueden ser un flamante puesto, ascensos o proyectos innovadores. Desde la astrología, la recomendación es confiar en la intuición y aprovechar la visibilidad que tendrá durante todo el calendario.

Serpiente

Para los regidos por la Serpiente, el 2026 será de replanteos emocionales. Su camino a lo largo del período estará marcado por la llegada de nuevas personas, el cierre de ciclos y la claridad en los vínculos. Vivirán etapas de sinceridad profunda y decisiones importantes en lo sentimental y familiar. El principal consejo es no temerle a las transformaciones y abrirse a lo nuevo.

Dragón

El Dragón experimentará un giro radical en su propósito de vida, impulsado por el Caballo de Fuego, que activará su ambición y lo motivará a explorar distintos caminos. En un 2026 que será un punto de inflexión, se aconseja no aferrarse a lo cómodo y conocido y elegir aquello que despierte verdadera pasión.

Cabra

Aunque siempre cautelosa, la Cabra se verá impulsada a tomar decisiones económicas y laborales jugadas, cambiando la forma de generar ingresos o abriendo innovadores proyectos. La energía del Caballo de Fuego la invitará a invertir, buscar nuevos empleos y emprender. La clave del éxito estará en su capacidad de liderazgo.

Mono

El Mono será una de las figuras del horóscopo chino con más movimiento, ya que tendrá oportunidades inesperadas, golpes de suerte, contactos influyentes y la posibilidad de descubrir talentos ocultos. Podría vivir viajes o alianzas que cambiarán el rumbo de la vida. Para que todo fluya positivamente, habrá que mantener la flexibilidad y estar atentos a lo impredecible.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: los signos que tienen la suerte de su lado en el comienzo del 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tienen la suerte de su lado en el comienzo del 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los amuletos ideales para activar la buena energía, según tu signo

Horóscopo chino: los amuletos ideales para activar la buena energía, según tu signo

Horóscopo chino: los ejes de acción que deberá seguir cada signo para domar el nuevo año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los ejes de acción que deberá seguir cada signo para "domar" el nuevo año, según Ludovica Squirru

Abundancia y prosperidad: tres rituales para atraer dinero en el Año Nuevo Chino 2025

Abundancia y prosperidad: tres rituales para atraer dinero en el Año Nuevo Chino 2025

Horóscopo chino 2026: el mes con más oportunidades y transformaciones, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: el mes con más oportunidades y transformaciones, según Ludovica Squirru

Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
2

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación
3

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición
6

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Más Noticias
Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Comentarios