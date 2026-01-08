Tafí del Valle, el punto de encuentro del verano en Tucumán: postales que invitan a quedarse

Tafí del Valle vuelve a ser, una vez más, uno de los destinos más elegidos del verano tucumano. Tras un recorrido de LA GACETA, en sus calles se mezclan acentos, historias de regreso y turistas que, aun bajo la amenaza de la lluvia, no resignan planes ni ganas de recorrer.
Entre caminatas por la villa, desayunos tardíos y fotos familiares, aparecen los relatos que pintan el movimiento veraneante. Como el de un tucumano que volvió después de 16 años, esta vez acompañado por su familia llegada desde Brasil, Buenos Aires y Tierra del Fuego. “La provincia mejoró muchísimo, está más linda, más limpia y ordenada. Me sorprendió”, cuenta a LA GACETA.
El turismo de reencuentros se repite. Hay quienes vienen a pasar el día, otros que hacen noche camino a los Valles Calchaquíes y familias que eligen Tafí como base para visitar las Ruinas de Quilmes, Amaicha o simplemente dejarse llevar por el paisaje. “Llueva o salga el sol, el plan no se suspende. El lugar se disfruta igual”, coinciden varios visitantes.
En la calle principal, los carteles gastronómicos ofrecen promociones que llaman la atención: menús regionales, platos para compartir y precios que, aunque algo más elevados que en la capital, siguen siendo accesibles para quienes vacacionan. “No es barato, pero es un precio justo”, resume un turista habitué de cafés y restaurantes tafinistos.
El pulso turístico también se siente en los alojamientos. Desde hostels hasta cabañas familiares, la ocupación se mueve con el ritmo típico del verano: fines de semana a pleno, algo más calmo durante la semana y expectativas altas para la segunda quincena. “Después del 15 se va a mover mucho más”, aseguran quienes trabajan en el sector.
Y en Tafí, incluso las historias mínimas se vuelven protagonistas. Como la de Manchita, un perro adoptado por un hostel que terminó convertido en “el jefe” del lugar y estrella de Instagram. Hay huéspedes que, dicen entre risas, llegan preguntando directamente por él.