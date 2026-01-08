Tafí del Valle, el punto de encuentro del verano en Tucumán: postales que invitan a quedarse

El pulso turístico también se siente en los alojamientos. Desde hostels hasta cabañas familiares, la ocupación se mueve con el ritmo típico del verano: fines de semana a pleno, algo más calmo durante la semana y expectativas altas para la segunda quincena. “Después del 15 se va a mover mucho más”, aseguran quienes trabajan en el sector.