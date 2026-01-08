Secciones
SociedadActualidad

Tafí del Valle, el punto de encuentro del verano en Tucumán: postales que invitan a quedarse

Un lugar ideal para escapar del calor, disfrutar de la gastronomía y recorrer los paisajes, aun cuando el clima amenaza con lluvias.

Hace 1 Hs

Tafí del Valle vuelve a ser, una vez más, uno de los destinos más elegidos del verano tucumano. Tras un recorrido de LA GACETA, en sus calles se mezclan acentos, historias de regreso y turistas que, aun bajo la amenaza de la lluvia, no resignan planes ni ganas de recorrer.

Entre caminatas por la villa, desayunos tardíos y fotos familiares, aparecen los relatos que pintan el movimiento veraneante. Como el de un tucumano que volvió después de 16 años, esta vez acompañado por su familia llegada desde Brasil, Buenos Aires y Tierra del Fuego. “La provincia mejoró muchísimo, está más linda, más limpia y ordenada. Me sorprendió”, cuenta a LA GACETA.

El turismo de reencuentros se repite. Hay quienes vienen a pasar el día, otros que hacen noche camino a los Valles Calchaquíes y familias que eligen Tafí como base para visitar las Ruinas de Quilmes, Amaicha o simplemente dejarse llevar por el paisaje. “Llueva o salga el sol, el plan no se suspende. El lugar se disfruta igual”, coinciden varios visitantes.

PAZ. Un momento de desconexión y aire puro. PAZ. Un momento de desconexión y aire puro.

En la calle principal, los carteles gastronómicos ofrecen promociones que llaman la atención: menús regionales, platos para compartir y precios que, aunque algo más elevados que en la capital, siguen siendo accesibles para quienes vacacionan. “No es barato, pero es un precio justo”, resume un turista habitué de cafés y restaurantes tafinistos.

El pulso turístico también se siente en los alojamientos. Desde hostels hasta cabañas familiares, la ocupación se mueve con el ritmo típico del verano: fines de semana a pleno, algo más calmo durante la semana y expectativas altas para la segunda quincena. “Después del 15 se va a mover mucho más”, aseguran quienes trabajan en el sector.

Y en Tafí, incluso las historias mínimas se vuelven protagonistas. Como la de Manchita, un perro adoptado por un hostel que terminó convertido en “el jefe” del lugar y estrella de Instagram. Hay huéspedes que, dicen entre risas, llegan preguntando directamente por él.

Temas Buenos AiresTafí del ValleValles Calchaquíes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con una ocupación del 75%, comenzó la temporada alta de turismo en Tafí del Valle

Con una ocupación del 75%, comenzó la temporada alta de turismo en Tafí del Valle

Lo más popular
Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
1

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
2

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
3

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias
4

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?
5

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido
6

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

Más Noticias
De sumar seguidores a construir vínculos: por qué hoy las marcas necesitan comunidad (y no solo visibilidad)

De sumar seguidores a construir vínculos: por qué hoy las marcas necesitan comunidad (y no solo visibilidad)

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Alerta naranja y amarilla: ¿en qué provincias habrá tormentas severas y fuertes vientos?

Alerta naranja y amarilla: ¿en qué provincias habrá tormentas severas y fuertes vientos?

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101

Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

Comentarios