Tres interrogantes sobre el plan económico de Javier Milei

La primera semana completa de 2026 estuvo cargada de novedades en el plano cambiario-monetario, describe un reporte elaborado por Ecolatina. El tipo de cambio spot se desenvolvió a la baja durante las primeras ruedas y comenzó a ascender a partir del jueves hasta cerrar el viernes pasado en $ 1.465 (-0,7% respecto al viernes de la semana anterior), ubicándose 5% por debajo del techo de la banda ($ 1.537,58). Por su parte, el dólar informado por el BCRA (bajo la nueva metodología de promedio ponderado) finalizó en $1.466 (-0,2%).