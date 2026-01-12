Con un guiño a Donald Trump, Milei se alista para Davos

A días de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei trabaja en el discurso que pronunciará en el Foro Económico Mundial de Davos, donde volverá a posicionarse como una de las voces más disruptivas del encuentro. La exposición tendrá como ejes centrales la defensa de la propiedad privada, el sistema capitalista y un respaldo explícito a Donald Trump, en particular por su accionar en Venezuela.