Secciones
Política

Con un guiño a Donald Trump, Milei se alista para Davos

El Presidente partirá el domingo 18 de enero para participar del foro, que se desarrollará entre el 19 y el 23.

Con un guiño a Donald Trump, Milei se alista para Davos
Hace 2 Hs

A días de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei trabaja en el discurso que pronunciará en el Foro Económico Mundial de Davos, donde volverá a posicionarse como una de las voces más disruptivas del encuentro. La exposición tendrá como ejes centrales la defensa de la propiedad privada, el sistema capitalista y un respaldo explícito a Donald Trump, en particular por su accionar en Venezuela.

El mandatario partirá el domingo 18 de enero para participar del foro, que se desarrollará entre el 19 y el 23 bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. Será su primera actividad internacional de 2026, luego de una visita prevista a la provincia de Córdoba.

En Casa Rosada anticipan que Milei aprovechará su tercera presentación en Davos para insistir con la necesidad de un cambio de rumbo en Occidente. En ese sentido, el discurso incluirá referencias a la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y una reivindicación explícita del capitalismo como sistema de organización social.

En los últimos días, el propio Presidente adelantó algunos conceptos que formarán parte de su mensaje. “Las políticas públicas deben basarse en valores éticos y morales, no en el utilitarismo político”, sostuvo, y agregó que “hacer pagar a una parte de la sociedad pérdidas en nombre de un supuesto bien común es aberrante”. 

Esa definición, explicó, lo lleva directamente al terreno de la ética de la propiedad y de la Ley Natural, pilares del liberalismo libertario. Además, no se descarta que Milei vuelva a impulsar la idea de una cumbre internacional de líderes de derecha.

Temas Donald TrumpJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estrategia y magia: Milei busca liderar la derecha regional; con Trump, nunca nada es lo que parece

Estrategia y magia: Milei busca liderar la derecha regional; con Trump, nunca nada es lo que parece

Lo más popular
Agua oxigenada y bicarbonato: por qué recomiendan mezclarlos y cuándo esta combinación realmente funciona
1

Agua oxigenada y bicarbonato: por qué recomiendan mezclarlos y cuándo esta combinación realmente funciona

Baños más cálidos: la tendencia en colores que reemplaza al blanco tradicional
2

Baños más cálidos: la tendencia en colores que reemplaza al blanco tradicional

La asombrosa ciudad subterránea que llegó a albergar a 20.000 personas
3

La asombrosa ciudad subterránea que llegó a albergar a 20.000 personas

Dormir mejor: las funciones del celular que ayudan a desconectarse por la noche
4

Dormir mejor: las funciones del celular que ayudan a desconectarse por la noche

Ocho ejercicios faciales que pueden ayudar a reducir la papada y mejorar el perfil del rostro
5

Ocho ejercicios faciales que pueden ayudar a reducir la papada y mejorar el perfil del rostro

Un error muy común en la cocina: por qué no hay que cortar la albahaca con cuchillo
6

Un error muy común en la cocina: por qué no hay que cortar la albahaca con cuchillo

Más Noticias
¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025

¡Atención conductores! Por obras, cierran de lunes a viernes el túnel de calle Mendoza

¡Atención conductores! Por obras, cierran de lunes a viernes el túnel de calle Mendoza

Comentarios