Con un guiño a Donald Trump, Milei se alista para Davos

A días de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei trabaja en el discurso que pronunciará en el Foro Económico Mundial de Davos, donde volverá a posicionarse como una de las voces más disruptivas del encuentro. La exposición tendrá como ejes centrales la defensa de la propiedad privada, el sistema capitalista y un respaldo explícito a Donald Trump, en particular por su accionar en Venezuela.
El mandatario partirá el domingo 18 de enero para participar del foro, que se desarrollará entre el 19 y el 23 bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. Será su primera actividad internacional de 2026, luego de una visita prevista a la provincia de Córdoba.
En Casa Rosada anticipan que Milei aprovechará su tercera presentación en Davos para insistir con la necesidad de un cambio de rumbo en Occidente. En ese sentido, el discurso incluirá referencias a la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y una reivindicación explícita del capitalismo como sistema de organización social.
En los últimos días, el propio Presidente adelantó algunos conceptos que formarán parte de su mensaje. “Las políticas públicas deben basarse en valores éticos y morales, no en el utilitarismo político”, sostuvo, y agregó que “hacer pagar a una parte de la sociedad pérdidas en nombre de un supuesto bien común es aberrante”.
Esa definición, explicó, lo lleva directamente al terreno de la ética de la propiedad y de la Ley Natural, pilares del liberalismo libertario. Además, no se descarta que Milei vuelva a impulsar la idea de una cumbre internacional de líderes de derecha.