Horóscopo chino: los amuletos ideales para activar la buena energía, según tu signo

Desde hace siglos, el horóscopo chino no solo se utiliza para interpretar la personalidad y el destino, sino también como una guía para armonizar la energía cotidiana. En este sistema ancestral, cada signo está asociado a determinados elementos, colores y símbolos que pueden potenciar la buena fortuna y ayudar a equilibrar las energías personales.
En ese marco, los amuletos ocupan un lugar central como objetos cargados de significado. Ya sea para atraer protección, bienestar o prosperidad, la tradición china sostiene que elegir el amuleto adecuado según el signo puede favorecer la circulación de energía positiva y acompañar los distintos momentos del año.
Horóscopo: los amuletos que protegen a cada signo, según la astrología china
Rata
Los nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
Sociable, rápida, ágil y ambiciosa, debe llevar una piedra de lapislázuli o un llavero de jade con forma de tortuga.
Búfalo
Los nacidos en los años 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
Los hombres y mujeres nacidos bajo el signo chino del Búfalo son tozudos y persistentes, muy parecidos a las taurinas y taurinos del horóscopo occidental.
Nada mejor para los nacidos en el año del Búfalo que llevar como amuleto la figura de un gallo o una pulsera o collar de jade.
Tigre
Los nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022).
Es Tigre es un signo aventurero y confiado, y acepta los desafíos. Pasionales y seductores, son dominantes con sus parejas y tienden a convertirse en líderes de grupo.
Buscan la diversión y se conectan a tal punto que suelen ser considerados buenos amigos. Los amuletos que nunca le pueden faltar a un Tigre es un dije, una lámina o una estatuilla de Buda.
Conejo
Los nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
Astuto y rápido, siempre dispuesto dar un salto hacia adelante, le conviene tener un trozo de amatista o la figura de una gota de agua.
Dragón
Los nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.
Inteligente, analista, cauto y fuerte, a los dragones los beneficia como amuleto un dije con una moneda china o un dragón dorado en su llavero.
Serpiente
Los nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.
Ágil, astuta, rápida y persistente nacidas y nacidos bajo el signo de la Serpiente desbordan creatividad, compromiso en lo que hacen y en las relaciones, y dan siempre una imagen encantadora y sensual.
Saben escuchar y son exigentes con los demás porque ellas ofrecen tanto como lo que piden. Lúcidas y fieles tanto en sus parejas como en la amistad, las serpientes deben debe llevar como amuleto algo de malaquita para alcanzar sus metas.
Caballo
Los nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.
Tenaz como ellos solos, los nacidos bajo el signo chino del Caballo no paran hasta obtener lo que quieren. Son flexibles y comunicativos también, y se los considera el signo más alegre del horóscopo chino.
Inteligentes y muy dinámicos, no se someten pero trabajan en equipo. Y aman la libertad individual sin egoísmos. El gran amuleto para nacidas y nacidos bajo el signo del Caballo es una pulsera de ágata o de cuarzos verdes.
Cabra
Los nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.
Creativa, generosa y sensible, la cabra caracteriza a los nacidos bajo sus años de influencia también por ser melancólicos y pesimistas. Suelen luchar mucho por conseguir lo que persiguen.
Amantes del buen pasar en la tierra, así como buscadores de la tranquilidad, son reconocidos por su bondad hacia los demás. Y el amuleto que los protege siempre será cualquier representación de un pez (dije, llavero, estampa) o también, una imagen o figura de una cabra sobre una montaña de dinero.
Mono
Los nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
Convincente, amiguero, ingenioso y optimista, suele meterse en problemas. Para evitar los líos, se recomienda que tenga cerca una bola de cristal o un trozo de jade.
Gallo
Los nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.
Busca la estabilidad económica, se esmera en el trabajo y es optimista. Para él, un cuarzo rosa y algún objeto con el número 8 serán ideales.
Perro
Los nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.
Ameno, astuto y fiel, el perro busca siempre estar bien de dinero. Lo ayudan la turmalina negra o un gallo dorado.
Cerdo
Los nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.
Los nacidos bajo el signo chino del cerdo son sinceros y soñadores, pero suelen salirse de quicio. El equilibrio que tanto busca lo encontrará con algún detalle azul en la ropa o con un trozo de cuarzo.
