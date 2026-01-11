Becas Progresar ANSES: se confirmaron las fechas de pago de enero de 2026

La Secretaría de Educación oficializó el cronograma de pagos de ANSES para los beneficiarios de las Becas Progresar correspondiente a enero de 2026. El esquema de cobro se organiza por terminación de DNI, una modalidad que los becarios conocen con anticipación desde hace varios meses.
Las Becas Progresar 2025, que se liquidan a través de ANSES, buscan acompañar a los jóvenes para que completen la educación obligatoria, continúen carreras de nivel superior o accedan a instancias de formación profesional, promoviendo condiciones equitativas de acceso, permanencia y egreso en el sistema educativo.
Becas Progresar: fechas de cobro para enero de 2026
Las fechas de cobro de enero de 2026 de las Becas Progresar comienzan el próximo lunes 12 y se extiende hasta el viernes 16, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario. Fechas de cobro del mes de enero:
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 12 de enero
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 13 de enero
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 14 de enero
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 15 de enero
-Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 16 de enero
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.
Montos de las Becas Progresar 2025
Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:
- 8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales
- 2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas
- 2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias