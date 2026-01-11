Secciones
SociedadActualidad

Becas Progresar ANSES: se confirmaron las fechas de pago de enero de 2026

Según el cronograma oficial publicado en el sitio de ANSES, los pagos comenzarán el 12 de enero y se ordenarán en función de la terminación del DNI de los beneficiarios.

Becas Progresar 2026: fechas de cobro confirmadas para enero Becas Progresar 2026: fechas de cobro confirmadas para enero Clarín
Hace 4 Hs

La Secretaría de Educación oficializó el cronograma de pagos de ANSES para los beneficiarios de las Becas Progresar correspondiente a enero de 2026. El esquema de cobro se organiza por terminación de DNI, una modalidad que los becarios conocen con anticipación desde hace varios meses.

Becas Progresar: quiénes cobrarán el pago retenido de $35.000

Becas Progresar: quiénes cobrarán el pago retenido de $35.000

Las Becas Progresar 2025, que se liquidan a través de ANSES, buscan acompañar a los jóvenes para que completen la educación obligatoria, continúen carreras de nivel superior o accedan a instancias de formación profesional, promoviendo condiciones equitativas de acceso, permanencia y egreso en el sistema educativo.

Becas Progresar: fechas de cobro para enero de 2026

Las fechas de cobro de enero de 2026 de las Becas Progresar comienzan el próximo lunes 12 y se extiende hasta el viernes 16, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario. Fechas de cobro del mes de enero:

- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 12 de enero

- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 13 de enero

- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 14 de enero

- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 15 de enero

-Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 16 de enero

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

- 8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

- 2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

- 2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Becas Progresar: quiénes cobrarán el pago retenido de $35.000

Becas Progresar: quiénes cobrarán el pago retenido de $35.000

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

Lo más popular
Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia
1

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich
2

Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo
3

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán
4

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja
5

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025
6

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025

Más Noticias
Horóscopo chino: los amuletos ideales para activar la buena energía, según tu signo

Horóscopo chino: los amuletos ideales para activar la buena energía, según tu signo

Qué ocurre en el cuerpo humano antes de morir: la explicación de los expertos

Qué ocurre en el cuerpo humano antes de morir: la explicación de los expertos

¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Alerta amarilla por vientos este domingo 11 de enero: qué provincia está afectada

Alerta amarilla por vientos este domingo 11 de enero: qué provincia está afectada

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Comentarios