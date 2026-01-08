Becas Progresar: quiénes cobrarán el pago retenido de $35.000

Un grupo de beneficiarios de la Beca Progresar tendrán un pago distintivo en enero. El esquema de este mes tiene una particularidad clave que beneficiará a buena parte de los titulares del programa, porque se entregará el monto de $35.000 retenido durante el año. Pero no todos serán acreedores de este dinero, sino que llegará solamente a un grupo de estudiantes que cumplan con determinadas condiciones.
La Secretaría de Educación oficializó el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero 2026. Los estudiantes inscriptos al programa ya pueden conocer cuándo se acreditará su pago mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de acuerdo a la terminación de su DNI.
Quiénes cobrarán los $35.000 extra de las Becas Progresar en enero
Solamente un grupo de beneficiarios percibirán el pago de $35.000 en concepto del monto retenido durante el año. Serán los estudiantes inscriptos bajo la modalidad de estudios Obligatorios. La particularidad es que la suma llegará de forma íntegra sin los descuentos que se realizaron mes a mes en el ciclo lectivo.
Se trata de la cuota estímulo, que no se considera un bono. Por el contrario, se justifica por la participación en actividades formativas el cierre del ciclo lectivo. Por ello no se retiene el 20% que suele devolverse recién tras la certificación de haber cursado todos los estudios con regularidad en el año.
Pero para recibir el depósito sin demora, los titulares del programa deben constatar tres puntos. El primero es verificar la cuenta bancaria habitual de depósito. El segundo, tener un perfil “activo” y sin observaciones en la página de registro. El último dependerá de la institución educativa: si la escuela aún no certificó la condición de alumno regular o se adeudan materias, el pago no se depositará.
Cuándo se cobran las Becas Progresar en enero
Anses determinó que el pago de este programa se realice a dos grupos de usuarios por día y que inicie la semana próxima. Las fechas de pago quedaron dispuestas de este modo:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: martes 13 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 16 de enero