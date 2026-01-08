Becas Progresar: quiénes cobrarán el pago retenido de $35.000

Un grupo de beneficiarios de la Beca Progresar tendrán un pago distintivo en enero. El esquema de este mes tiene una particularidad clave que beneficiará a buena parte de los titulares del programa, porque se entregará el monto de $35.000 retenido durante el año. Pero no todos serán acreedores de este dinero, sino que llegará solamente a un grupo de estudiantes que cumplan con determinadas condiciones.