Portación Ilegal de armas: un hombre quiso evadir un control policial y le secuestraron una pistola

El pasado miércoles por la noche, policías de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Manantial Sur estaban realizando recorridos preventivos por la zona sur de la Capital. Mientras circulaban por la intersección de las calles Malabia y B. Matienzo observaron a un hombre caminando que al notar las balizas del patrullero intentó huir del lugar.
Tras una breve persecución, los efectivos pudieron reducirlo algunos metros más adelante. Al requisarlo encontraron entre sus prendas un arma de fuego calibre 9 milímetros con seis cartuchos en su cargador y un teléfono celular.
La novedad fue informada a la Unidad Fiscal Criminal interviniente, que ordenó que el causante continúe en calidad de aprehendido y el secuestro de los elementos incautados por haber ser presunto autor del delito de tenencia o portación ilegal