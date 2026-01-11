Portación Ilegal de armas: un hombre quiso evadir un control policial y le secuestraron una pistola

El pasado miércoles por la noche, policías de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Manantial Sur estaban realizando recorridos preventivos por la zona sur de la Capital. Mientras circulaban por la intersección de las calles Malabia y B. Matienzo observaron a un hombre caminando que al notar las balizas del patrullero intentó huir del lugar.