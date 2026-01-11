Secciones
Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Hay opciones para todos los gustos y edades.

Hace 6 Hs

Cultura en los Barrios

Ciclo en Monteros

En Monteros comenzará esta tarde, a las 19.30, el ciclo Cultura por los Barrios en la plazoleta del barrio Belgrano, con acceso libre. Participarán en la música La Junta, Jorge Costilla, Juanjo Albornoz, Achaki y Flavia Brizuela y en la danza los ballets tradicionalistas Luna Tucumana (de León Rougés) y Alma Folclórica. En el lugar se montaran stands de artesanos y emprendedores que ofrecerán sus producciones propias y originales.

Pop Latino

Caprice recibe a Yael Rodríguez

Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) cerrará su fin de semana de shows a partir de las 21, con Yael Rodríguez en una propuesta acústica con una selección de lo mejor del pop latino.

“Improviso”

Recital gratuito en Yerba Buena

Un nuevo encuentro gratuito con los sonidos tendrá lugar esta tarde, desde las 18.30, en el patio central del Yerba Buena Shopping (Lobo de la Vega y avenida Aconquija). En esta oportunidad, el protagonista será el saxofonista Lisandro García con su propuesta “Improviso”, con un repertorio de versiones propias de temas clásicos del jazz, la bossa nova y el blues. El músico integra la Banda Sinfónica de Tucumán y la Banda Municipal del Río Salí. A las 22, en el Mercado Municipal de Monteros, también sonarán esos ritmos con acceso libre.

Folclore

Propuestas en peñas

El mediodía es de zambas, chacareras y humor en la peña La Casa de Yamil (España 153), donde actuarán en vivo Gabriel Sánchez y Willy Flores. Desde las 17, en la explanada del Cristo Bendicente del Cerro San Javier, habrá un taller de danzas tradicionales seguido de un show musical gratuito. A las 19.30, Héctor Saleme llevará su repertorio a Casapan (Perú y Bascary, Yerba Buena). Por la noche, el folclore estará también en Lo de la Paliza (Laprida 181), con la presentación de Sofi Salomón desde las 21.

Dúo de guitarras

Doce cuerdas en Boris

El Resto Boris (San Juan 1.131) recibirá esta noche al dúo 12 Cuerdas, el proyecto musical de los guitarristas Allier Diaz Ferrer (nacido en Cuba) y el tucumano Oscar Salvatierra. Su repertorio apunta a fusionar el folclore argentino, el tango, el flamenco y el jazz, desde el virtuosismo de los intérpretes, la búsqueda tímbrica en los instrumentos, un abordaje sensible y una marcada impronta autoral. “En el diálogo entre sus guitarras, logran un equilibrio singular entre sus estilos; el resultado es un concierto que invita al público a viajar por diferentes paisajes sonoros, transitando entre solos, dúos y momentos de gran intensidad emocional”, se adelanta.

Fiesta del Antigal

Propuestas en peñas

Hoy concluirá la 43 edición de la Fiesta Nacional del Antigal, en Colalao del Valle a partir de las 13, con el desfile de gauchos y agrupaciones tradicionalistas, topamientos, casamientos tradicionales y la elección de la Niña del Antigal. La música será aportada por La Banda de Coky y Esencia Norteña, en un recorrido por sonidos bailables populares.

Reyes magos

Festival con la murga tumbalata

Esta tarde, desde las 19 y con entrada libre y gratuita, en el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal, habrá un festival con la presencia de los Reyes Magos, junto a un tributo a Piñón Fijo y el show de la murga Tumbalata (foto) para la diversión de los más chicos y una salida familiar.

Canal 10

Se verá “Doble encierro”

Desde las 22, Canal 10 emitirá la serie tucumana “Doble encierro”, con ocho historias entrelazadas y atravesadas por el suspenso, la tensión, el drama y el humor. Ambientada en locaciones de la provincia, actúan en los distintos episodios Sergio Domínguez, Fernando Godoy, Rolo Andrada, Gloria Berbuc, Ricardo Podazza, Noé Andrade, Alejandra Páez Salas, Marcos Acevedo, Sebastián Finkelstein, Inés Haedo y Joel Alonso Quírico, entre otros, con la dirección de Víctor Martínez y los guiones de Martín Giner.

