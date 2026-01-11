Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

El Resto Boris (San Juan 1.131) recibirá esta noche al dúo 12 Cuerdas, el proyecto musical de los guitarristas Allier Diaz Ferrer (nacido en Cuba) y el tucumano Oscar Salvatierra. Su repertorio apunta a fusionar el folclore argentino, el tango, el flamenco y el jazz, desde el virtuosismo de los intérpretes, la búsqueda tímbrica en los instrumentos, un abordaje sensible y una marcada impronta autoral. “En el diálogo entre sus guitarras, logran un equilibrio singular entre sus estilos; el resultado es un concierto que invita al público a viajar por diferentes paisajes sonoros, transitando entre solos, dúos y momentos de gran intensidad emocional”, se adelanta.