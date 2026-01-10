Tucumán Central define su pase a la final en Campo Quijano con la serie igualada y el objetivo en claro

El partido, que se disputará desde las 17 en el estadio Enrique Durañona, aparece como una prueba tanto futbolística como mental. En la ida, Central se encontró con un rival que apostó a sostener el resultado y a explotar cada detalle, un escenario que dejó sensaciones encontradas en el plantel. “Sabíamos que era un rival que venía a tirarse atrás, a pegar y a sostener el resultado. Por suerte pudimos empatar”, explicó el arquero Daniel Moyano. El resultado se sintió como un baldazo de agua helada para el plantel, ya que buscaban afrontar la vuelta con ventaja en el marcador. “Para nosotros fue una derrota durísima; en lo moral y en lo psicológico lo sentimos como si hubiéramos perdido 70 a 0”, expresó.