Regional Amateur: Tucumán Central ultima detalles para ir en busca de la final

A dos días del primer partido en su historia fuera de la provincia, Tucumán Central aún tiene varias cuestiones sin definir. En la previa del encuentro de vuelta por la semifinal Norte del Regional Amateur, el "Rojo" sigue de cerca la evolución de Carlos Juárez, su único refuerzo.
El mediocampista sufre una sobrecarga en el isquiotibial y el técnico Walter Arrieta lo esperará hasta último momento. En principio, el estratega no realizaría demasiadas variantes con respecto al once que saltó a la cancha en la ida.
Sin embargo, la principal incertidumbre pasa por la logística. Si bien no hay confirmación oficial, una de las posibilidades es viajar el mismo domingo por la mañana para jugar por la tarde. Comúnmente, en estas instancias, los equipos arriban el día anterior para descansar en la ciudad sede; así lo hizo Boroquímica el fin de semana pasado en Tucumán, pese a contar con un menor poderío económico.
El rival, a pulmón
Justamente, Social Boroquímica viene superando obstáculos no solo en el campo de juego. La entidad de Campo Quijano no estaba en los planes de nadie en la vecina provincia, pero logró llegar más lejos que equipos con mucho mayor presupuesto como Cachorros, Mitre, Pocitos o Aviación. Su plantel está conformado casi en su totalidad por los mismos jugadores que disputaron la Liga del Valle de Lerma, a diferencia de sus rivales, que se habían reforzado especialmente para este torneo.
La "Bora" anotó a 38 jugadores en la lista de buena fe, pero por compromisos laborales y personales varios se fueron bajando: hoy cuenta solo con 27 futbolistas.
Los integrantes del plantel perciben apenas un viático y el resto de los ingresos depende de las recaudaciones. Además, el DT Rodrigo Zárate debe adaptar los horarios de entrenamiento, ya que la mayoría de los jugadores tiene otros empleos.
Fundado en 1962, el club tiene raíces obreras: nació por iniciativa de un grupo de trabajadores de la empresa minera del pueblo, a la cual debe su nombre. 64 años después, Campo Quijano entero sueña con hacer historia y meterse en la final. Pero para eso, deberá superar al campeón tucumano.