Regional Amateur: Tucumán Central ultima detalles para ir en busca de la final

El rival, a pulmón

Justamente, Social Boroquímica viene superando obstáculos no solo en el campo de juego. La entidad de Campo Quijano no estaba en los planes de nadie en la vecina provincia, pero logró llegar más lejos que equipos con mucho mayor presupuesto como Cachorros, Mitre, Pocitos o Aviación. Su plantel está conformado casi en su totalidad por los mismos jugadores que disputaron la Liga del Valle de Lerma, a diferencia de sus rivales, que se habían reforzado especialmente para este torneo.