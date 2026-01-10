Secciones
Sebastián Boselli, a un paso de España: River ultima los detalles de su venta al Getafe

El Millonario venderá el 50% del pase del defensor uruguayo en 1,5 millones de euros. Sin lugar en la consideración de Marcelo Gallardo, el central emigrará al país ibérico.

AFUERA. El campeón del mundo sub-20 continuará su carrera lejos de River. AFUERA. El campeón del mundo sub-20 continuará su carrera lejos de River.
Hace 16 Min

El paso de Sebastián Boselli por Núñez parece haber llegado a su fin. Tras una breve e irregular estadía en su regreso al club, el defensor uruguayo tiene todo encaminado para continuar su carrera en el Getafe de la Primera División de España.

Apenas comenzó el año, River decidió ejecutar la cláusula de repesca para traer a Boselli de vuelta desde Estudiantes de La Plata. Sin embargo, pese a que su retorno fue un pedido de Marcelo Gallardo, el zaguero nunca logró consolidarse en el primer equipo. Ante la falta de minutos y un panorama poco alentador para este 2026, el "Muñeco" le comunicó que no sería una prioridad en la rotación, lo que aceleró la búsqueda de nuevos horizontes.

Tras una serie de gestiones realizadas por su padre y representante en el Viejo Continente, la oferta del conjunto azulón fue la que más convenció a todas las partes. La transferencia se cerraría en 1.5 millones de euros, por la mitad de la ficha.

Para la tesorería del "Millonario", la operación representa una pérdida, ya que en su momento el club había invertido cerca de cuatro millones de dólares por el central charrúa.

De no mediar imprevistos, el defensor de 21 años viajará en las próximas horas para realizarse la revisión médica y sellar su vínculo con el equipo madrileño, cerrando así una etapa agridulce en el club de Núñez.

