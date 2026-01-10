Sebastián Boselli, a un paso de España: River ultima los detalles de su venta al Getafe

Apenas comenzó el año, River decidió ejecutar la cláusula de repesca para traer a Boselli de vuelta desde Estudiantes de La Plata. Sin embargo, pese a que su retorno fue un pedido de Marcelo Gallardo, el zaguero nunca logró consolidarse en el primer equipo. Ante la falta de minutos y un panorama poco alentador para este 2026, el "Muñeco" le comunicó que no sería una prioridad en la rotación, lo que aceleró la búsqueda de nuevos horizontes.