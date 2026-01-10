Scaloni palpitó la Finalissima ante España: “Será a cara de perro”

La hoja de ruta hacia el Mundial

Argentina iniciará su calendario oficial el 27 de marzo con la Finalissima en Europa. Ese encuentro servirá como el gran termómetro antes de encarar la recta final de la preparación para el Mundial 2026, donde la "Albiceleste" buscará revalidar el título obtenido en Catar. Unos días más tarde disputará un amistoso con rival a confirmar, en el que será el último encuentro antes de dar la lista definitiva para la Copa del Mundo. Una vez reunido el equipo para viajar a Estados Unidos, la Selección jugará uno o dos encuentros de preparación antes del debut del 16 de junio ante Argelia en Kansas City.