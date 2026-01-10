Secciones
Scaloni palpitó la Finalissima ante España: “Será a cara de perro”

En una charla íntima con AFA Estudio, el DT de la selección argentina analizó el duelo de marzo ante la Roja, elogió la ambición de sus dirigidos y dejó un mensaje claro sobre el mercado de pases: “El rendimiento manda”.

Hace 2 Hs

A pocos meses de que ruede la pelota en la Finalissima, Lionel Scaloni dio una entrevista al canal de Youtube de la AFA y dejó varios títulos de cara a un 2026 cargado. El oriundo de Pujato no ocultó su vínculo afectivo con España, pero advirtió que, una vez que suene el silbato, no habrá lugar para sentimentalismos.

"Tengo parte de mi corazón en España; mi esposa es mallorquina y quiero que les vaya bien", confesó el entrenador, quien también se deshizo en elogios para Luis de la Fuente, técnico del conjunto ibérico. "A Luis lo aprecio mucho. Más que un amigo, fue un maestro para mí", reveló. Sin embargo, Scaloni fue tajante sobre el cruce del próximo 27 de marzo: "La final se jugará a cara de perro".

Para el DT, la clave del éxito de este ciclo sigue siendo el hambre de gloria de los jugadores. "Estos chicos compiten desde los cuatro años. Ganan, salen campeones y al partido siguiente ya quieren volver a ganar. Esa mentalidad genera una competencia interna muy sana: todos saben que atrás hay chicos de las juveniles o compañeros que quieren su lugar", analizó con orgullo.

El "Efecto Almada" y las decisiones de club

Otro de los puntos más comentados de la entrevista fue su postura sobre los jugadores que, como Thiago Almada, cambian de equipo o de liga en la antesala de la Copa del Mundo. Scaloni fue fiel a su filosofía de no intervenir en las carreras personales de sus dirigidos, aunque marcó la cancha con las exigencias.

"No nos metemos en decisiones personales porque no corresponde, nunca lo hicimos. Nosotros evaluamos el rendimiento futbolístico", sentenció el técnico. Sobre el caso puntual del ex Vélez, agregó: "La decisión que tome Thiago la valoraremos porque es un jugador muy importante, pero al final decidirá el rendimiento, no la liga ni el equipo en el que jueguen. Así será para todos".

La hoja de ruta hacia el Mundial

Argentina iniciará su calendario oficial el 27 de marzo con la Finalissima en Europa. Ese encuentro servirá como el gran termómetro antes de encarar la recta final de la preparación para el Mundial 2026, donde la "Albiceleste" buscará revalidar el título obtenido en Catar. Unos días más tarde disputará un amistoso con rival a confirmar, en el que será el último encuentro antes de dar la lista definitiva para la Copa del Mundo. Una vez reunido el equipo para viajar a Estados Unidos, la Selección jugará uno o dos encuentros de preparación antes del debut del 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

