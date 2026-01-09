Scaloni contó los motivos de su encuentro con Messi y destacó la competitividad del plantel

En ese contexto, aclaró que el encuentro con el rosarino fue casi natural por una cuestión geográfica. “En el caso de Leo, estoy al lado de su casa, mucho no me costaba viajar. Las imágenes me delataron un poquito… me fui a comer un alfajor y tomar un café, me delataron. Pero no tengo por qué negarlo”, bromeó el entrenador, oriundo de Pujato, localidad santafesina cercana a Rosario.