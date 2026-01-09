Scaloni contó los motivos de su encuentro con Messi y destacó la competitividad del plantel

Lionel Scaloni rompió el silencio y dio detalles sobre su reciente encuentro con Lionel Messi, luego de que se viralizaran imágenes del entrenador de la Selección Argentina en una estación de servicio cercana a Funes, donde el capitán albiceleste pasó las fiestas y parte de su descanso.
El propio DT explicó que la charla con Messi se enmarca dentro de una ronda de diálogos que viene manteniendo con varios futbolistas del plantel. “No hablé solo con Leo, hablé con la mayoría. Tengo intención de hablar con la mayoría de los chicos para darles nuestra perspectiva, sobre todo porque faltan seis meses: decirles qué falta y qué no falta”, señaló Scaloni en declaraciones realizadas en AFA Estudio.
En ese contexto, aclaró que el encuentro con el rosarino fue casi natural por una cuestión geográfica. “En el caso de Leo, estoy al lado de su casa, mucho no me costaba viajar. Las imágenes me delataron un poquito… me fui a comer un alfajor y tomar un café, me delataron. Pero no tengo por qué negarlo”, bromeó el entrenador, oriundo de Pujato, localidad santafesina cercana a Rosario.
Más allá de la anécdota, Scaloni resaltó el valor humano y futbolístico del vínculo con el capitán. “Fue muy lindo volver a verlo, la relación está intacta y él sabe lo importante que es para todos nosotros”, afirmó, dejando en claro que la sintonía con el capitán sigue siendo un pilar fundamental del proyecto.
Por último, el DT puso el foco en uno de los rasgos que, según él, distingue a este ciclo: el espíritu competitivo del grupo. “Estos chicos compiten desde que tienen cuatro o cinco años. Siempre quisieron ganar y mejorar, lo llevan en la sangre”, explicó. “Si a eso le sumás que esto es la Selección Argentina y que atrás hay chicos empujando por ese lugar, se arma un combo lindo”, concluyó.