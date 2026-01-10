Final feliz: se destrabó la negociación y Matko Miljevic jugará en Racing
La "Academia" acordó con Huracán la compra del 80% de la ficha del mediocampista en 3 millones de dólares. Una charla entre los presidentes fue clave para concretar la operación y que el jugador pueda sumarse al plantel de Avellaneda.
Se terminó la novela del verano para Racing. Después de varios días donde la operación pareció estar al borde del abismo, la dirigencia encabezada por Diego Milito logró llegar a un punto de encuentro con sus pares de Huracán para concretar el arribo de Matko Miljevic. El volante nacido en Estados Unidos, de 24 años, se pondrá finalmente la camiseta albiceleste tras resolverse los conflictos en lo económico.
Aunque el monto total de la operación nunca estuvo en duda, el conflicto que mantenía la negociación en punto muerto eran los plazos de pago. Mientras el "Globo" pretendía cobrar los 3 millones de dólares en 15 meses, desde Avellaneda estiraban los tiempos a 18 cuotas.
Cuando la tensión amenazaba con hacer caer el pase, se produjo el contacto decisivo: una charla directa entre Diego Milito y Abel Poza, presidente de la institución de Parque Patricios. En esa conversación se pulieron las diferencias y se pactó un plan de pagos de 16 meses, lo que permitió reactivar una revisión médica que ya llevaba varios días de demora.
Racing se asegura el 80% de los derechos económicos del futbolista. El 20% restante quedará en manos de Huracán, una condición que se estableció para saldar una deuda pendiente que el club quemero mantenía con el propio Miljevic.
Para el jugador, este movimiento representa el salto que venía buscando. De hecho, Matko ya se había despedido de sus compañeros en La Quema la semana pasada, confiando en que su arribo al "Primer Grande" era cuestión de horas. Su polivalencia en el medio campo fue el factor que sedujo a Gustavo Costas para ir a buscarlo como una pieza clave para el esquema de esta temporada.
El segundo en la lista
Con el contrato listo para ser rubricado tras los chequeos médicos de rigor, Miljevic se convertirá en la segunda cara nueva de este mercado de pases, sumándose a la flamante incorporación de Valentín Carboni. De esta manera, Racing empieza a armar el 2026 con nombres de jerarquía, buscando ser protagonista en todos los frentes.