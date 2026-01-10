Final feliz: se destrabó la negociación y Matko Miljevic jugará en Racing

Para el jugador, este movimiento representa el salto que venía buscando. De hecho, Matko ya se había despedido de sus compañeros en La Quema la semana pasada, confiando en que su arribo al "Primer Grande" era cuestión de horas. Su polivalencia en el medio campo fue el factor que sedujo a Gustavo Costas para ir a buscarlo como una pieza clave para el esquema de esta temporada.