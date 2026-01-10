La Liga Femenina de Básquet vuelve a escena con 18 equipos y una temporada que promete marcar otro salto

El crecimiento de la disciplina también se reflejó en las categorías formativas. La reciente consagración de la selección U17 en el Sudamericano de Asunción tuvo una fuerte conexión con la Liga ya que hasta ocho jugadoras del plantel compiten en la temporada, y el cuerpo técnico incluyó a Nicolás Grosso, actual entrenador de Unión Florida, dentro del staff encabezado por Paula Budini. Una muestra concreta de la articulación entre formación y alto rendimiento.