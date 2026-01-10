La Liga Femenina de Básquet vuelve a escena con 18 equipos y una temporada que promete marcar otro salto
El certamen nacional inicia este sábado el segundo tramo de la temporada 2025/26, con más de 250 jugadoras profesionales, formato de definición por playoffs y una competencia que consolida el crecimiento del básquet femenino en la Argentina.
La espera terminó. Desde este sábado, la Liga Femenina 2026 pone en marcha el segundo certamen de la temporada 2025/26 y confirma, una vez más, el crecimiento sostenido del básquet femenino en la Argentina. Con 18 equipos, más de 250 jugadoras con contrato profesional y un formato de definición por playoffs, el torneo se proyecta como el cierre de un año récord en cantidad y calidad.
El campeonato le da continuidad a un primer semestre que tuvo a Ferro Carril Oeste como campeón del Torneo Apertura y a Julia Fernández como la jugadora más valiosa. Ahora, los mismos 18 clubes volverán a competir con el objetivo de quedarse con el segundo título del calendario deportivo.
La etapa inicial se disputará en dos conferencias. En la Norte estarán Instituto, Chañares, San José de Mendoza, Hindú, Quimsa de Santiago del Estero, Gorriones de Río Cuarto, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, Fusión Riojana y Bochas. En la Sur jugarán Deportivo Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro Carril Oeste, Independiente (Neuquén), Lanús, Obras, Rocamora y Unión Florida.
Más allá del formato, el impacto también se mide en nombres propios. La competencia reúne a varias jugadoras con presente en la selección argentina, como Agostina Burani, Candela Gentinetta y Florencia Chagas en Obras; Delfina Saravia y Florencia Martínez en Unión Florida, además de Gisel Botta, Sol Depetris, Luciana Delabarba, Natassja Kollf y la propia Fernández, todas dentro del radar del cuerpo técnico nacional.
La Liga Femenina será, además, una plataforma clave pensando en el Torneo Clasificatorio C de Estambul, que se disputará del 11 al 17 de marzo, donde la selección buscará su boleto al Mundial de Alemania. Cada partido, cada actuación y cada rendimiento individual tendrá peso en ese camino.
El crecimiento de la disciplina también se reflejó en las categorías formativas. La reciente consagración de la selección U17 en el Sudamericano de Asunción tuvo una fuerte conexión con la Liga ya que hasta ocho jugadoras del plantel compiten en la temporada, y el cuerpo técnico incluyó a Nicolás Grosso, actual entrenador de Unión Florida, dentro del staff encabezado por Paula Budini. Una muestra concreta de la articulación entre formación y alto rendimiento.
En esta edición, a diferencia del Apertura, el título se definirá directamente por sistema de playoffs tras la fase regular, lo que promete un cierre más intenso y competitivo. Será el broche de una temporada histórica, que ya anticipa nuevas expansiones porque para la 2026/27 está prevista la incorporación del campeón de la Liga Rosarina, fruto del acuerdo entre la Asociación de Clubes y la Asociación Rosarina.
Con Berazategui como máximo ganador histórico, seguido por Ferro Carril Oeste, Quimsa, Unión Florida y El Talar, la Liga Femenina vuelve a rodar con la sensación de que cada edición se acerca a afirmarse como una verdadera referencia del desarrollo del básquet femenino en el país.