Unión del Norte y Experimental definirán la primera Copa Tucumán de Reserva

La Copa Tucumán de Reserva tendrá este domingo su último capítulo. Unión del Norte y Experimental se medirán desde las 18, en el estadio de Central Norte, para definir al primer campeón del certamen en esta categoría, en una final que marcará el cierre de una edición inédita dentro del calendario de la Liga Tucumana de Fútbol.
Para ambos equipos, el partido representa la oportunidad de quedar grabados como los primeros ganadores de un torneo que hasta ahora solo se disputaba en primera división y que, en 2025, encontró su espacio entre los juveniles.
Unión del Norte llega a la final tras una semifinal muy ajustada. El equipo dirigido por Víctor Alderete superó a San Martín por 1 a 0, con un gol de José Díaz, en un encuentro parejo que se resolvió por detalles.
Del otro lado estará Experimental, que atraviesa un gran momento institucional y deportivo. En primera división, el club viene de consagrarse en el Torneo Anual de la zona repechaje tras vencer a Deportivo Aguilares, resultado que le aseguró un lugar en el Regional Federal Amateur 2026. En reserva, los dirigidos por Ariel Valdez ratificaron ese buen presente al dejar en el camino a Deportivo Llorens por 2 a 1, con goles de Daniel Acosta y Marcelo Ortiz.
La final promete ser equilibrada y, si al término de los 90 minutos no hay un ganador, el campeón se definirá directamente desde el punto del penal, sin alargue previo.
La edición 2025 de la Copa Tucumán en Reserva se disputó durante los últimos meses del año y significó una novedad dentro de la estructura del torneo. Hasta ahora, la competencia solo se jugaba en primera división, donde los finalistas obtenían la clasificación al certamen del Consejo Federal de AFA. En ese historial figuran San Pablo, campeón en 2023 ante La Florida, y Sportivo Guzmán, ganador en 2024 frente a Atlético Concepción.
En 2025, el torneo no pudo disputarse en primera por cuestiones de calendario y por la cantidad de equipos involucrados entre la Primera A y la B, lo que abrió la puerta para que la reserva tomara protagonismo y estrenara su propia edición.
Este domingo, en Central Norte, Unión del Norte y Experimental quedarán impresos como protagonistas de la primera final de una Copa Tucumán que empieza a escribir un nuevo capítulo.