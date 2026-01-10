Unión del Norte y Experimental definirán la primera Copa Tucumán de Reserva

Del otro lado estará Experimental, que atraviesa un gran momento institucional y deportivo. En primera división, el club viene de consagrarse en el Torneo Anual de la zona repechaje tras vencer a Deportivo Aguilares, resultado que le aseguró un lugar en el Regional Federal Amateur 2026. En reserva, los dirigidos por Ariel Valdez ratificaron ese buen presente al dejar en el camino a Deportivo Llorens por 2 a 1, con goles de Daniel Acosta y Marcelo Ortiz.