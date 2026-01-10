Argelia cayó ante Nigeria y se despidió de la Copa Africana de Naciones

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo sigue su marcha, y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tiene motivos para sonreir por lo ocurrido en Marruecos. En un duelo que se preveía equilibrado, Nigeria demostró por qué es candidata al título en la Copa de África al superar a Argelia, eliminándola del certamen con una superioridad total.
Desde el inicio, Nigeria impuso un ritmo físico y futbolístico que Argelia nunca pudo controlar. El equipo dirigido por Vladimir Petković se mostró inconexo, carente de rebeldía y sin peso ofensivo. El conjunto argelino se despidió del torneo sin registrar un solo tiro al arco de las "Águilas".
Durante la primera mitad, la resistencia de Argelia se mantuvo en pie gracias a una intervención heroica de Ramy Bensebaini, quien despejó sobre la línea un remate de Calvin Bassey. Sin embargo, la fragilidad defensiva terminó por pasar factura en el complemento.
GAAAAAAAAAAAAL DE NIGERIA!!!— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 10, 2026
Osimhen de cabeza abre el partido ante Argelia en el arranque del segundo tiempo! Por ahora, las Super Águilas se meten en semifinales de la Copa Africana. Pero falta.pic.twitter.com/JY4NTnaLXy
La paridad se rompió gracias a la figura del encuentro, Victor Osimhen. A los 12 minutos del segundo tiempo, el delantero del Galatasaray conectó un cabezazo certero y Luca Zidane no pudo hacer nada. Lejos de conformarse, apenas unos instantes después, Osimhen se vistió de asistidor para filtrar un pase quirúrgico hacia Akor Adams, quien eludió al guardameta y definió con total libertad para poner el 2-0.
GAAAAAAAAAAAAAAAL DE NIGERIA!!!— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 10, 2026
Gran pase filtrado para Osimhen, que se la sirve a Akor Adams. Lo elude a Luca Zidane y a facturar. Las Super Águilas le ganan 2-0 a Argelia! pic.twitter.com/ChIyS8Ux6r https://t.co/eGPw1KGPk9
Nigeria pudo haber aumentado la cuenta, pero los postes evitaron una humillación mayor para una Argelia que pareció bajar los brazos mucho antes del cierre del encuentro.
El panorama hacia las semifinales y el Mundial 2026
La victoria deposita a Nigeria en una semifinal de alto voltaje ante Marruecos, el anfitrión, que llega tras eliminar a Camerún. Por el otro lado del cuadro, Senegal ya espera en la siguiente instancia, aguardando por el vencedor del cruce entre Egipto y Costa de Marfil.
Para la selección argentina, el análisis es obligatorio. Argelia será el primer rival en la fase de grupos del Mundial, y en el predio de Ezeiza ya se toman apuntes sobre las falencias de un equipo que hoy tuvo una tarde negra.