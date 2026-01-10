Secciones
DeportesFútbol

Argelia cayó ante Nigeria y se despidió de la Copa Africana de Naciones

El rival argentino en el debut mundialista tuvo una pésima tarde y perdió 2 a 0 ante las "Águilas", que ahora enfrentarán al local Marruecos en semifinales.

EL GRAN AUSENTE. Nigeria mostró su poderío pero su mala campaña en las eliminatorias lo dejó al margen de la Copa del Mundo. EL GRAN AUSENTE. Nigeria mostró su poderío pero su mala campaña en las eliminatorias lo dejó al margen de la Copa del Mundo.
Hace 1 Hs

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo sigue su marcha, y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tiene motivos para sonreir por lo ocurrido en Marruecos. En un duelo que se preveía equilibrado, Nigeria demostró por qué es candidata al título en la Copa de África al superar a Argelia, eliminándola del certamen con una superioridad total.

Desde el inicio, Nigeria impuso un ritmo físico y futbolístico que Argelia nunca pudo controlar. El equipo dirigido por Vladimir Petković se mostró inconexo, carente de rebeldía y sin peso ofensivo. El conjunto argelino se despidió del torneo sin registrar un solo tiro al arco de las "Águilas".

Durante la primera mitad, la resistencia de Argelia se mantuvo en pie gracias a una intervención heroica de Ramy Bensebaini, quien despejó sobre la línea un remate de Calvin Bassey. Sin embargo, la fragilidad defensiva terminó por pasar factura en el complemento.

La paridad se rompió gracias a la figura del encuentro, Victor Osimhen. A los 12 minutos del segundo tiempo, el delantero del Galatasaray conectó un cabezazo certero y Luca Zidane no pudo hacer nada. Lejos de conformarse, apenas unos instantes después, Osimhen se vistió de asistidor para filtrar un pase quirúrgico hacia Akor Adams, quien eludió al guardameta y definió con total libertad para poner el 2-0.

Nigeria pudo haber aumentado la cuenta, pero los postes evitaron una humillación mayor para una Argelia que pareció bajar los brazos mucho antes del cierre del encuentro.

El panorama hacia las semifinales y el Mundial 2026

La victoria deposita a Nigeria en una semifinal de alto voltaje ante Marruecos, el anfitrión, que llega tras eliminar a Camerún. Por el otro lado del cuadro, Senegal ya espera en la siguiente instancia, aguardando por el vencedor del cruce entre Egipto y Costa de Marfil.

Para la selección argentina, el análisis es obligatorio. Argelia será el primer rival en la fase de grupos del Mundial, y en el predio de Ezeiza ya se toman apuntes sobre las falencias de un equipo que hoy tuvo una tarde negra.

Temas AfricaMarruecos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argelia, a paso firme: el primer rival de Argentina en el Mundial se metió entre los ocho mejores de la Copa de África

Argelia, a paso firme: el primer rival de Argentina en el Mundial se metió entre los ocho mejores de la Copa de África

Es hijo de un campeón del mundo, brilla en África y podría cruzarse con la Selección Argentina en el Mundial 2026

Es hijo de un campeón del mundo, brilla en África y podría cruzarse con la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cómo será la alianza entre la FIFA y TikTok para el Mundial 2026

Cómo será la alianza entre la FIFA y TikTok para el Mundial 2026

Mundial 2026: la FIFA usará inteligencia artificial para el arbitraje, el análisis y la experiencia de los hinchas

Mundial 2026: la FIFA usará inteligencia artificial para el arbitraje, el análisis y la experiencia de los hinchas

Alarma y planificación en Boca: el plan especial de Úbeda para recuperar la mejor versión de Cavani

Alarma y planificación en Boca: el plan especial de Úbeda para recuperar la mejor versión de Cavani

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: Busco mi plato de comida
5

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: "Busco mi plato de comida"

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
6

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Más Noticias
Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

El milagro de Dios Villa y una hazaña inolvidable: el día que Atlético venció por primera vez a Boca

El milagro de "Dios" Villa y una hazaña inolvidable: el día que Atlético venció por primera vez a Boca

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Teto Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Comentarios