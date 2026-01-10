Tesoro escondido: en este electrodoméstico popular podrías encontrar oro de 22 quilates

En la actualidad, distintos dispositivos incorporan pequeñas cantidades de este componente para mejorar la capacidad de conducción eléctrica y la resistencia al desgaste. Incluso, mediante procesos químicos especializados, es posible recuperarlo y obtener un beneficio económico a partir de aparatos que ya no se usan. El microondas es uno de los electrodomésticos más comunes que contiene en su compartimento interno oro de 22 quilates, lo que representa una pureza de aproximadamente 91,6%.