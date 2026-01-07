Brasil, más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y MODO

Secciones
Banco Macro y MODO eliminan las barreras de pago en tus vacaciones integrando la tecnología PIX, la forma de pagar más elegida en Brasil.

Hace 1 Hs

Banco Macro anuncia una solución práctica y segura para los clientes que elijan Brasil como destino de sus vacaciones durante el verano 2026. 

Ahora es posible pagar consumos con PIX -el sistema de códigos QR instantáneos de Brasil- en forma directa desde la APP MODO, utilizando los dólares de la cuenta de Banco Macro.

Para poder abonar en el supermercado, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios hay que seguir los siguientes pasos:

1. Abrir la APP MODO para escanear el QR -PIX-

2. Visualizar o ingresar el monto en reales.

3. Elegir la cuenta en dólares para pagar.

4. Confirmar la operación.

Banco Macro recomienda a sus clientes comprar los dólares a través de App Macro y acceder al tipo de cambio oficial. De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones. Es rápido y sin fricciones: se utiliza desde el teléfono celular.

“En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y con la integración de PIX a través de MODO, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Este verano, Banco Macro tiene los mejores beneficios y experiencias en  Argentina, Uruguay y Brasil.

En este sentido, todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de $145.000 por cuenta por mes.

Pensá en verano, Pensá en Macro.

